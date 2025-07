Mefisto: svelati i piani per il villain nel futuro dell'MCU? Arrivano Ghost Rider e i Figli della Mezzanotte

Nel finale di stagione di Ironheart, i Marvel Studios hanno finalmente introdotto la versione del MCU di Mefisto. Interpretato da Sacha Baron Cohen, è stato rivelato come colui che ha dato a Parker Robbins il suo Hood e che ha infine acquisito l'anima di Riri Williams in cambio della resurrezione della sua migliore amica, Natalie, morta da tempo.

La serie si è conclusa con una scena post-credits che suggeriva che Parker aveva intenzione di chiedere l'aiuto di Wong per riconquistare ciò che aveva perso, e ora sembrano essere trapelate alcune informazioni su ciò che potrebbe portare a tutto questo.

Secondo alcune fonti, l'idea sarebbe quella di adattare "Damnation", una trama del 2018 che ruota attorno ai Figli della Mezzanotte. Questa iterazione della squadra era composta da Blade, Ghost Rider, Elsa Bloodstone, Man-Thing, Moon Knight e Doctor Voodoo.

Via libera all'introduzione dei Figli della Mezzanotte

Ironheart

Durante questa miniserie, Mefisto ha preso il controllo di Las Vegas, creando l'inferno sulla Terra. Così facendo, ha trasformato i Vendicatori nei suoi schiavi demoniaci, simili a Ghost Rider, costringendo Wong a riunire i Figli della Mezzanotte per fermare il cattivo prima che conquisti il mondo. Mefisto viene infine sconfitto quando Johnny Blaze si sacrifica, anche se solo dopo aver arruolato un esercito di Ghost Riders multiversali.

Moon Knight: una foto di scena

Sembra che i Marvel Studios abbiano intenzione di gettare le basi per questo evento in diversi progetti futuri, tra cui Blade. Il cattivo previsto per il film, la Lilith di Mia Goth, è descritto come "uno dei potenziali rivali di Mefisto quando gli eventi di Damnation si realizzeranno".

Inoltre: "Altri progetti attualmente in fase di sviluppo all'interno della storyline dei Figli della Mezzanotte includono una continuazione di Licantropus, con l'obiettivo di riportare Jack Russell, Elsa Bloodstone e Man-Thing nel MCU; un sequel di Moon Knight in cui Marc Spector e Steven Grant saranno costretti a risolvere un mistero che li porterà alla fine a confrontarsi con la terza personalità, Jake Lockley".

La svolta mistica del Marvel Cinematic Universe

"E una storyline della Strange Academy con Wong e America Chavez", continua The Cosmic Circus, "insieme ad altri personaggi mistici ancora da svelare, alcuni dei quali abbiamo già incontrato in Ironheart, come Zelma Stanton e The Hood".

Come ci si potrebbe aspettare, l'idea è che questa storyline culmini in un film sui Figli della Mezzanotte. Prima di questo, però, se Strange Academy si farà, dovrebbe assolutamente introdurre il personaggio apparso in Runaways e ne Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere, Nico Minoru.