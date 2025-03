Marvel Ironheart: un concept art leaked avrebbe rivelato il vero villain della serie... e non è Mephisto

Un concept art presumibilmente tratto dalla nuova serie Marvel Ironheart aveva fatto il giro del web e dei social media alla fine del 2022. La presunta fuga di notizie conteneva tre diversi design riguardanti il personaggio di Mefisto ipoteticamente interpretato da Sacha Baron Cohen, con un taglio molto punk rock.

Mentre il villain di Cohen dovrebbe essere quello che tirerà le fila di The Hood in Ironheart, sono circolate voci che lo vedrebbero coinvolto anche in Thunderbolts (forse come alleato di Valentina Allegra de Fontaine), Spider-Man 4 e persino in Avengers: Doomsday, film che riporterà Robert Downey Jr. ai Marvel Studios dopo l'addio di Endgame.

Il fatto è che Cohen potrebbe non interpretare affatto Mefisto, ma un personaggio completamente diverso. Renderlo la fonte dei poteri di The Hood sembrava un modo semplice per portare finalmente nel MCU un personaggio che i fan credevano fosse già una parte importante di WandaVision. Da lì, la porta sarebbe stata aperta all'introduzione di Ghost Rider e così via.

Chi è il villain interpretato da Sacha Baron Cohen?

Nelle ultime ore, però, l'artista Mushk Rizvi ha caricato sul suo sito web i concept art di diversi progetti passati e futuri del MCU... tra cui Avengers: Doomsday. Tuttavia, in una galleria di lavori di altri progetti del MCU a cui ha lavorato, c'è un file di personaggi etichettato come "Dormammu umano".

Solo una manciata di questi disegni è stata condivisa sui social media prima che Rizvi cancellasse l'intero sito. Tuttavia, sono tutti molto diversi e donano al cattivo di Doctor Strange una forma umana. Non siamo stati in grado di verificare se questo artwork appartenesse ai progetti di Ironheart, anche se sembra probabile se si considera il fatto che, nei fumetti, è Dormammu la fonte dei poteri di The Hood, non Mephisto.

Resta da vedere se Cohen interpreterà effettivamente questo personaggio, ma il ritorno di Mefisto è una prospettiva eccitante e suggerisce che Ironheart si concentrerà davvero su magia contro scienza.