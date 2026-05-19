Sacha Baron Cohen anticipa il ritorno di Mefisto in un prossimo progetto Marvel

L'attore è apparso per la prima volta nei panni del personaggio nel corso della serie Ironheart, che però non ha ottenuto il successo sperato dai Marvel Studios

Sacha Baron Cohen ha debuttato nei panni di Mefisto nell'Universo Cinematografico Marvel nel 2025, e ora l'attore ha parlato di un possibile ritorno del personaggio nella saga.

Dopo la sua apparizione in Black Panther: Wakanda Forever, la serie Ironheart del 2025 ha seguito Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne, mentre veniva esposta al soprannaturale quando ha incontrato Parker Robbins, interpretato da Anthony Ramos, noto anche come The Hood.

Quest'ultimo però impallidiva al confronto con l'entità demoniaca Mefisto, apparsa nel finale di Ironheart, ma da allora i Marvel Studios non hanno fatto luce sul futuro del personaggio.

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Sacha Baron Cohen è certo del suo ritorno alla Marvel

In un'intervista con ScreenRant per la sua nuova commedia con Rosamund Pike, gli è stato chiesto se il pubblico avrebbe rivisto prima Mefisto o Borat. L'attore si è detto fiducioso che il suo personaggio Marvel avesse maggiori possibilità di tornare sul grande schermo: "Penso Mefisto. Non so se Borat tornerà mai".

Dopo che i fan avevano ipotizzato la sua comparsa in WandaVision del 2021, Mefisto è finalmente entrato a far parte dell'MCU nell'episodio di Ironheart intitolato The Past is in the Past. Inizialmente, alcuni flashback hanno mostrato Robbins mentre stringeva un patto con l'entità in cambio del suo mantello magico.

Poi, nella trama ambientata nel presente, Riri ha stretto a sua volta un patto con Mefisto. Ciò ha portato alla resurrezione della sua amica Natalie, ma ha anche causato la comparsa sulle braccia di Riri di strane vene luminose che rappresentavano l'entità. Come per il Mefisto di Cohen, non c'è stato alcun annuncio sul fatto che la storia di Ironheart continuerà o se Thorne riprenderà il ruolo di Riri in una diversa serie TV Marvel di prossima uscita.

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Chi è Mefisto nei fumetti Marvel

Introdotto nel 1968 nel numero 3 di Silver Surfer da Stan Lee e dall'artista John Buscema, Mefisto trae ispirazione dal Mefistofele della leggenda di Faust. Tra i suoi avversari più ricorrenti nei fumetti Marvel figurano Ghost Rider, Spider-Man, Doctor Strange e Scarlet Witch. In precedenza era stato interpretato da Peter Fonda nel film Ghost Rider del 2007, poi da Ciarán Hinds in Ghost Rider: Spirit of Vengeance del 2012.

Dopo la serie Ironheart, tuttavia, l'MCU ha in gran parte evitato di puntare i riflettori sugli aspetti magici e soprannaturali dell'universo cinematografico. I prossimi film Marvel e altri progetti si concentreranno maggiormente sull'azione street level (Spider-Man: Brand New Day), sulla fantascienza più marcata (VisionQuest) o su narrazioni di livello cosmico (Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars).