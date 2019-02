Irina Shayk ha smesso di seguire Lady Gaga sui social!

Marica Lancellotti

Lady Gaga e Bradley Cooper sono stati tra i protagonisti assoluti della notte degli Oscar 2019. Anzi: l'evidente chimica tra Lady Gaga e Bradley Cooper è stata la protagonista assoluta di quella notte e dei giorni seguenti. Nessuna sorpresa, dunque, se Irina Shayk, compagna di Cooper, abbia smesso di seguire sui social Lady Germanotta.

Come riportato dal Sun, la bella Irina, che ha ormai una solida relazione con il regista di A Star Is Born dal 2015, allietata nel 2017 dalla nascita di una bambina, non sarebbe più tra i follower di Lady Gaga da prima di domenica notte, in realtà. Il motivo, dunque, non sarebbe tanto la gelosia scatenata da quell'infuocata esibizione di Gaga e Cooper sulle note d Shallow, quanto il fatto che la supermodella si è detta stanca delle continue speculazioni sulla presunta relazione tra il padre di sua figlia e Lady Gaga. Una fonte vicinissima alla Shayk ha affermato che: "La storia di Irina che è stanca di Gaga ha qualcosa di vero: non è che non le piaccia Lady Gaga o sia gelosa, ma è stanca delle continue "storie" su quanto sia "stretta" la sua relazione con Bradley".

Dunque gli abbracci e i sorrisi sfoggiati in direzione di Lady Gaga nella fatidica notte del 24 febbraio erano tutti falsi? No, Irina Shayk è davvero contenta del successo che ha ottenuto con A Star is Born, e non potrebbe essere altrimenti. D'altronde, dopo una relazione durata 5 anni con Cristiano Ronaldo dovrebbe essere assolutamente abituata a gestire la gelosia. Più che altro non è mai intervenuta, fino agli Oscar, temendo di danneggiare l'attenzione intorno al film e al compagno, ma ora, pare, non ha più intenzione di sopportare le malelingue. Di sicuro non deve aver aiutato molto verso la distensione neppure il commento alla vicenda di Jennifer Esposito, ex moglie di Bradley Cooper, e forse ancora meno l'attacco di Mel B., ex Spice Girls, proprio a Lady Gaga a suon di "tu non hai rispettato il patto tra donne". "Mi sono sentita così a disagio per la fidanzata di Bradley" ha ammesso Mel B. nel corso di uno show televisivo di cui era ospite. "Mi piacerebbe pensare che era tutto preparato, che era parte della performance, perché c'è un codice tra donne perciò spero che fosse tutto professionale".