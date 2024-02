A Star Is Born: Bradley Cooper aveva pensato ad Adele per il ruolo della protagonista

Bradley Cooper ha fatto il suo esordio alla regia con il film A Star Is Born e l'attore ha rivelato che inizialmente aveva pensato ad Adele come protagonista.

Bradley Cooper ha rivelato che, inizialmente, aveva pensato ad Adele come possibile protagonista di A Star Is Born nel ruolo affidato poi a Lady Gaga.

L'attore e regista, ospite del Santa Barbara International Film Festival, ha infatti condiviso qualche aneddoto riguardante la sua carriera, parlando anche del film del 2018.

La difficile ricerca di una protagonista

Ricordando il periodo trascorso nel delineare il suo debutto alla regia, Bradley Cooper ha dichiarato: "Ho pensato per un po' ad Adele". L'attore aveva pensato a quello che avrebbe potuto mostrare in A Star Is Born spiegando: "Poteva essere: la sua carriera non va bene. Va all'estero. Incontra questa donna, ma no. E poi quella storia non è mai decollata".

Tra le possibili protagoniste c'era anche Beyonce, dopo che Bradley aveva sostituito alla regia del progetto cinematografico Clint Eastwood: "Era incredibile e abbiamo provato a sviluppare quel progetto, ma non ha funzionato. Ricordo che ero così nervoso. Avevo una specie di tosse nervosa mentre le presentavo il progetto".

A star is born: Lady Gaga e Bradley Cooper in una scena

Cooper ha poi visto Lady Gaga interpretare La vie en rose a un concerto benefico e ha pensato che sarebbe stata perfetta: "In quel momento ho pensato 'Come ho fatto a pensare a qualcuno di diverso'. Sono stato così fortunato. Sono andato a incontrarla il giorno dopo a Malibu, a casa sua, ed è scesa dalle scale - non lo dimenticherò mai - facendomi pensare 'Oh, questo funzionerà'".