Oscar 2019: Lady Gaga e Bradley Cooper duettano Shallow, è standing ovation

Marica Lancellotti

Chiunque durante gli Oscar 2019 abbia assistito alla performance di Lady Gaga e Bradley Cooper potrebbe essere ancora in fase di "raffreddamento": i protagonisti di A Star is Born hanno duettato sulle note di Shallow, il brano che ha vinto la statuetta come miglior canzone originale. Di seguito il video.

Saliti sul palco mano nella mano e accompagnati dagli applausi, dopo l'esibizione Lady Gaga e Bradley Cooper ne sono scesi salutati dalla standing ovation del Dolby Theatre, ancora pieno dell'incredibile emozione che ha accompagnato tutta la performance di Shallow. Sarà stato per l'atto, così intimo, di non essere annunciati da qualcuno (la serata non ha avuto conduttori) ma di prendersi semplicemente per mano e salire insieme quei gradini, o forse per il lungo abbraccio che i due si sono scambiati seduti al pianoforte sulle ultime note di Shallow, ma in tanti, da casa, hanno visto molto altro in quell'esibizione. Con buona pace di Irina Shayk, la supermodella che è rimasta seduta in prima fila ad applaudire il compagno Bradley Cooper. Nonostante non sia sfuggito a fotografi il lungo abbraccio che proprio la Shayk ha riservato a Lady Gaga dopo la performance, il popolo della rete non ha potuto evitare di porre l'accento su quanto sembrasse intima e reale la connessione tra i due attori.

Leggi anche: Oscar 2019: l'elenco completo dei vincitori

Bradley cooper trying to get back into his house after his wife watched him almost kiss Lady Gaga #Oscars

pic.twitter.com/evuvCTVCFp — Dy|anRae (@_DyllanRae) 25 febbraio 2019

Irina watching Lady Gaga and Bradley Cooper performing Shallow #Oscars pic.twitter.com/9CZTVbjI20 — (@harrysaudeline) 25 febbraio 2019

LIVE look at Lady Gaga's lips and Bradley Cooper's lips #Oscars pic.twitter.com/ArFiM2ZWVL — Kennedy Blake (@K3nnyandtheJets) 25 febbraio 2019

A gettare benzina sul fuoco è stata anche la dedica che, di lì a pochi minuti, Lady Gaga ha riservato al suo regista, co-protagonista e amico Bradley Cooper: "Non c'è una sola persona su questo pianeta che avrebbe potuto cantare questa canzone con me se non tu" ha detto la pop star durante il discorso di accettazione del suo primo premio Oscar, vinto proprio per essere tra gli autori di Shallow. Senza considerare la notizia del fidanzamento bruscamente interrotto da Stefani Germanotta con Christian Carino solo pochi giorni fa: i due sarebbero dovuti convolare a nozze molto presto ma, stando ad alcuni rumor, la presenza di un terzo incomodo avrebbe fatto naufragare il progetto. Chi sarebbe il terzo uomo? Pare proprio Bradley Cooper. E anche se la bella Irina è sempre al suo fianco (i due hanno anche una bambina di 2 anni) a dimostrare che ogni conclusione fin qui tratta è errata, tuttavia il popolo dei social non la pensa allo stesso modo.

All I kept thinking was, they've got to be dating...the same spray tan technician. #Oscars pic.twitter.com/tngM0u7EO2 — Brittany Jones-Cooper (@BJonesCooper) 25 febbraio 2019