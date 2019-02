Lady Gaga e Bradley Cooper: l'ex moglie del divo parla del suo commento divenuto virale

La telenovela tra Lady Gaga e Bradley Cooper continua a infiammare i media. Mentre i social si interrogano sulla chimica evidente tra i due interpreti di A Star is Born, chimica trapelata dal duetto agli Oscar in cui le due star hanno eseguito dal vivo Shallow, premiato con l'Oscar per la miglior canzone, anche l'ex moglie di Cooper, l'attrice Jennifer Esposito, posta un commento (piuttosto criptico) sulla questione che diviene rapidamente virale. Di conseguenza la Esposito ha deciso di postare su Instagram un video esplicativo per chiarire la questione una volta per tutte.

Tutto è cominciato quando Jennifer Esposito ha commentato un post in cui David Spade ironizza sulla possibilità di una relazione sessuale tra Lady Gaga e Bradley Cooper scrivendo semplicemente "Ha". Questo commento è stato interpretato in chiave negativa da centinaia di utenti che hanno criticato apertamente la Esposito arrivando perfino agli insulti. Dopo un tweet stupefatto, l'attrice si è resa conto della situazione e ha specificato di non avere nessuna intenzione di restare in silenzio, così ha postato un video su Instagram in cui chiarisce che il suo commento non era una critica nei confronti dell'ex marito.

so confused. I get off a flight to see a comment I made of "HA" to a joke from @DavidSpade has gone wild!?. Has everyone gone mad? Somehow I'm insulting an X by laughing at a joke someone else made? Pls take your insanity elsewhere — Jennifer Esposito (@JennifersWayJE) 26 febbraio 2019

"Sapere, un sacco di persone stanno commentano quello che ho scritto, cioè Ha. Sono stupita dal modo in cui si sia diffuso. Era un commento rivolto all'imbarazzante post di David Spade, gli ho riso in faccia perché è stato così grezzo e volgare. Pensavo che il mio commento fosse divertente, e credo che mi sia permesso scrivere una cosa divertente" chiarisce Jennifer Esposito.

L'attrice polemizza apertamente con le persone che hanno dato tutta questa importanza a un suo semplice commento e ammette di essere stata ferita soprattutto dai commenti delle donne: "Nel nostro paese e nel nostro mondo succedono un sacco di cose che richiedono attenzione, molto più del mio post. Non ho guardato gli Oscar, non so cosa sia successo, non mi interessa saperlo. Ho commentato una cosa che credevo fosse divertente. E vedere che le persone mi giudicano per quel commento è davvero folle. Se pensate che me ne stia zitta aspettando che la bufera passi avete sbagliato. Questo è il motivo per cui le persone non parlano in molte situazioni... anche io ho sperimentato con qualcuno con cui non mi era permesso di dire niente."

Jennifer Esposito fa poi riferimento al memoir pubblicato nel 2014, Jennifer's Way: My Journey with Celiac Disease - What Doctors Don't Tell You and How You Can Learn to Live Again in cui definisce uno dei suoi ex "maestro della manipolazione" senza però farne il nome (anche se molti hanno pensato a Bradley Cooper, con cui la Esposito è stata sposata per 4 mesi) ed esclama: "Il mio libro, che è stato un New York Times Best Seller, è basato sulla mia esperienza con la celiachia, dopo che sono quasi morta, e non su una stupida relazione che ho avuto 11 anni fa" per poi concludere: "Il mondo è un posto folle, per favore, fate qualcosa di positivo. Pace"

