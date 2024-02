A Star Is Born, Bradley Cooper ricorda il folle incontro con Beyoncé: 'Jay-Z stava guardando Judge Judy in tv'

Prima di Lady Gaga, Bradley Cooper aveva intenzione di coinvolgere un'altra star della musica, Beyoncé, nel ruolo della protagonista femminile Ally nel remake A Star Is Born. L'attore e regista incontrò la cantante insieme al marito Jay-Z.

A Star is Born: Lady Gaga e Bradley Cooper in una scena del film

Un incontro folle, secondo le parole di Cooper in un'intervista per SAG-AFTRA Foundation:"Sono andato a casa di Beyoncé, e Jay-Z stava guardando Judge Judy, ancora ricordo. Non sto scherzando. E io ero in uno stato di panico. Ricordo di aver avuto questa strana tosse mentre glielo proponevo [il ruolo]".

La collaborazione sfumata

Cooper ha raccontato il lavoro svolto con la cantante:"È stato pazzesco. Lei era incredibile e anche lui, e abbiamo lavorato su questo per circa un anno insieme. Voglio dire, lei è una delle persone più grandi di tutti i tempi. Poi è saltato tutto".

Successivamente, l'attore pensò ad Adele ma ricevette in risposta un solo messaggio in cui si professava 'occupata'. Tutto cambiò quando sentì cantare Lady Gaga ad un concerto di beneficenza:"Ha semplicemente spazzato via tutto il resto, ed è stato in quel momento che ho pensato 'È lei. Ci devo anche pensare?' E ho chiesto di incontrarla".

A Star Is Born racconta la storia di Jackson Maine (Bradley Cooper), un musicista che scopre il fulgido talento della giovane Ally (Lady Gaga), della quale s'innamora. La ragazza aveva quasi rinunciato al proprio sogno di diventare una cantante quando l'uomo s'impegna a portarla sotto la luce dei riflettori. Il film vinse il premio Oscar alla miglior canzone originale per Shallow.