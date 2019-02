Io sono leggenda: una foto svela il trucco dei vampiri nella versione di Ridley Scott

Ridley Scott non ha mai realizzato la sua versione di Io sono leggenda. Come ben sappiamo, il film ha avuto una storia ben diversa. Adesso però è riapparsa una foto che svela il raccapricciante makeup test per i vampiri presenti nel film mai realizzato.

La versione di Io sono leggenda interpretata da Will Smith è l'adattamento più famoso del classico di Richard Matheson, ma non è il primo. Risale al 1964 L'ultimo uomo della Terra con Vincent Price, pellicola low budget indicata come fonte di ispirazione da George Romero per il suo La notte dei morti viventi.

Charlton Heston ha fornito un nuovo sguardo al racconto di Matheson in 1975: occhi bianchi sul pianeta Terra, dove interpretava uno scienziato che tenta di sopravvivere in una Los Angeles post-apocalittica. Lo stesso Ridley Scott ha provato a realizzare un suo adattamento nel 1997, con Arnold Schwarzenegger possibile protagonista. Il progetto di Scott era talmente sofisticato, visionario, con poca musica e dialoghi, da spaventare i produttori che lo hanno cancellato per via del budget ingente.

Di fronte alla poca azione prevista, il trucco pensato da Ridley Scott per le creature era davvero mostruoso e inquietante, come possiamo notare nella foto riemersa su Instagram. Scott aveva basato il look dei suoi vampiri su creature di cera e voleva che apparissero incredibilmente emaciate, quasi fantasmatiche. Purtroppo il suo progetto non ha mai visto la luce.

