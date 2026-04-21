Io sono leggenda 2, il sequel con Will Smith ha un regista ed è sempre più vicino

Il sequel di Io sono leggenda è uno di quei progetti che sono in fase di sviluppo da moltissimo tempo, ma nelle ultime ore sembra ci sia stato un netto passo in avanti per realizzarlo concretamente.

Secondo quanto riportato da Collider, non solo la produzione avrebbe adocchiato il possibile regista del progetto, ma questo includerebbe il ritorno di Will Smith nei panni di Robert Neville, come era già stato anticipato.

Will Smith in un'immagine di Io sono leggenda (I Am Legend)

Trovato il regista di Io sono leggenda 2

Per la testata, la produzione starebbe valutando Steven Caple Jr., che ha al suo attivo tre film da regista, tra cui Creed II, dove ha già diretto Michael B. Jordan, attore che dovrebbe unirsi a Smith nel cast del sequel ed entrambi dovrebbero fungere da produttori esecutivi.

Caple Jr. non dirige un film dal 2023, quando arrivò al cinema Transformers - Il Risveglio, che non aveva fatto faville al box-office. L'amicizia con Jordan potrebbe giocare come fattore chiave del suo coinvolgimento nel progetto.

Will Smith in una sequenza dell'action-fantasy Io sono leggenda

In che modo Will Smith tornerà nel sequel

Akiva Goldsman, che dopo aver firmato l'originale tornerà a scrivere il sequel, ha dichiarato che Io sono leggenda 2 tratterà il "finale alternativo" come versione ufficiale, confermando di fatto che il dottor Robert Neville, interpretato da Smith, non è mai morto e ha invece continuato i suoi esperimenti sugli infetti.

"Stiamo realizzando un sequel basato sul montaggio alternativo", ha dichiarato Goldsman durante un panel al Comic-Con. "In cui Will sopravvive e le cose non vanno bene per l'umanità". Lo sceneggiatore ha aggiunto che ci sarebbero state "buone notizie a breve" riguardo al sequel.

Smith aveva già accennato a questo approccio, dicendo che avrebbero "seguito la mitologia della versione in DVD". Le dichiarazioni di Smith e Goldsman significano che considerano semplicemente il finale originale della versione cinematografica come non canonico, preferendogli invece la versione alternativa.

Cosa accade nel finale originale di Io sono leggenda

Nel finale cinematografico, il personaggio di Robert Neville (interpretato da Will Smith) scopre che le creature infette non sono completamente prive di emozioni, ma organizzate e capaci di provare legami. Quando il loro leader attacca il suo rifugio per riprendersi una femmina catturata, Neville capisce di essere lui stesso una sorta di "leggenda" mostruosa ai loro occhi.

Nel climax, mentre Anna e il bambino riescono a fuggire con una cura ricavata dal suo sangue, Neville si sacrifica facendo esplodere una granata per eliminare gli infetti e permettere alla cura di sopravvivere, diventando così il simbolo della possibile rinascita dell'umanità.