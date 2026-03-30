Invincible 4 sorprende (in negativo): l’episodio più discusso segna il record del voto più basso

La stagione 4 di Invincible inciampa con l'episodio 4, che ottiene il punteggio IMDb più basso della serie. Una scelta narrativa inedita divide il pubblico, tra chi apprezza il coraggio creativo e chi critica l'allontanamento dal materiale originale.

Un episodio fuori rotta che divide il pubblico

Fino a questo momento, Invincible sembrava muoversi con la sicurezza di una macchina narrativa perfettamente oliata. Numeri alla mano, la serie animata di Prime Video aveva mantenuto standard altissimi, sfiorando l'eccellenza sia per la critica che per il pubblico. Eppure, anche i percorsi più lineari possono deviare all'improvviso.

Invincible: Mark ed Eve

L'episodio 4 della quarta stagione, intitolato "Hurm", ha infatti registrato un inatteso scivolone, segnando un 6.9 su IMDb basato su oltre 11.000 valutazioni: il punteggio più basso mai raggiunto dalla serie. Un risultato che rompe una continuità quasi impeccabile, soprattutto considerando che i primi episodi della stagione avevano viaggiato su medie molto più alte, con picchi fino a 9.3.

Ma cosa è successo davvero? La risposta sta nella scelta narrativa. Per la prima volta, la serie si allontana in modo deciso dal materiale originale firmato da Robert Kirkman, costruendo una storyline completamente inedita. Il protagonista, Mark Grayson, viene trascinato letteralmente all'inferno dal demoniaco Damien Darkblood, per affrontare una missione che coinvolge Satana e una nuova minaccia, Volcanikka.

Un cambio di rotta audace, quasi provocatorio, che ha spaccato il pubblico. Da un lato, c'è chi ha apprezzato il tentativo di espandere il mondo narrativo e di inserire nuove sfumature morali nel percorso di Mark. Dall'altro, una parte consistente degli spettatori ha percepito questo episodio come una deviazione superflua, soprattutto in una stagione composta da soli otto episodi, dove ogni minuto dovrebbe teoricamente spingere la trama principale in avanti.

Tra innovazione e fedeltà: il rischio di cambiare le regole

Il caso di questo episodio apre una questione più ampia, quasi filosofica, su cosa significhi adattare un'opera. Invincible ha sempre mantenuto un equilibrio tra rispetto della fonte e libertà creativa, ma "Hurm" sembra spostare l'ago della bilancia verso un territorio più sperimentale.

Invincible: una scena

Eppure, ridurre tutto a un "passo falso" sarebbe limitante. Perché, nonostante le reazioni contrastanti, l'episodio semina elementi importanti. Il viaggio di Mark all'inferno non è solo spettacolo, ma anche introspezione: un confronto diretto con i suoi conflitti interiori, maturati dopo gli eventi della stagione precedente. È un momento di pausa apparente, che in realtà scava sotto la superficie.

Il pubblico, però, resta diviso. Alcuni vedono in queste scelte un segnale di crescita, altri un rischio di dispersione. È il prezzo da pagare quando una serie decide di non limitarsi a replicare ciò che già funziona.

Con una quinta stagione già confermata e un orizzonte narrativo che potrebbe estendersi fino a nove capitoli, Invincible sembra voler giocare sul lungo periodo. E forse, proprio per questo, può permettersi di inciampare, sperimentare, perfino sbagliare. Perché a volte, è nelle deviazioni che si misura davvero la forza di una storia.