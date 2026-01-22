Invincible 4: il trailer anticipa i problemi del protagonista

Amazon ha annunciato con un trailer la data di uscita della stagione 4 della serie animata Invincible.

Il progetto tratto dall'omonimo fumetto sarà infatti in streaming dal 18 marzo negli Stati Uniti e in oltre 240 nazioni e territori in tutto il mondo.

Cosa accadrà nei nuovi episodi di Invincible

Nel trailer della stagione 4 di Invincible si vede l'imminente guerra guidata da Thragg e Mark che, per fermare l'armata che sta arrivando sulla Terra, dovrà unire le forze con il padre, Omni-Man, e Allen l'Alieno. Nel loro team ci sarà anche il fratellastro Oliver.

Tra i nuovi villain ci saranno poi Dinosaurus e Universa, personaggi che avranno le voci di Matthew Rhys e Danai Gurira, come annunciato recentemente, nella versione originale dell'adattamento televisivo dei fumetti di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley.

Ecco il trailer:

Le anticipazioni sulla stagione 4

Nelle puntate sarà presente una storyline completamente inedita dedicata al detective demoniaco Damien Darkblood, personaggio che nei fumetti non ha mai visitato l'inferno. Kirkman lo ha confermato dichiarando: "Nei fumetti non era mai stato mandato all'inferno. Era un grande personaggio che abbiamo amato fin dalla prima stagione. Clancy Brown lo interpretava in modo perfetto. Abbiamo sempre cercato un modo per riportarlo nello show e poi - accidenti, voglio davvero spoilerarlo?".

Tra le star coinvolte nel dare voce ai personaggi dello show animato destinato a un pubblico adulto ci sono Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons, Seth Rogen, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Zachary Quinto, Chris Diamantopoulos, Ross Marquand, Khary Payton, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Ben Schwartz, Clancy Brown, Jay Pharoah, e Mark Hamill.