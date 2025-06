Invincible, il creatore allerta i fan: "Dovreste preoccuparvi per la quarta stagione"

Robert Kirkman ha confermato che la quarta stagione di Invincible, attualmente in produzione, risponderà alla critica principale dei fan: la qualità dell'animazione. Promettendo sequenze ancora più ambiziose e una crescita narrativa costante, l'autore anticipa anche un'evoluzione inquietante per Mark Grayson, sempre più vicino all'oscurità incarnata dal fratello Oliver.

Invincible: la Stagione 4 spinge Mark oltre i limiti

Nonostante sia tra i titoli animati di punta su Prime Video, Invincible ha sempre portato con sé un tallone d'Achille ben noto: una qualità visiva non all'altezza delle sue ambizioni narrative. Un contrasto che non è sfuggito ai fan, soprattutto considerando le risorse quasi illimitate a disposizione del colosso Amazon. La terza stagione, acclamata per i suoi sviluppi intensi e per lo scontro finale tra Mark Grayson e Conquest, ha parzialmente mitigato queste critiche, ma ora il creatore della serie Robert Kirkman promette un salto di qualità per la quarta.

Una scena di Invincible

In un'intervista con Deadline, Kirkman ha ammesso che l'epico duello animato della terza stagione "non regge il confronto con alcune delle cose che vedrete nella quarta". Un'affermazione che non suona come un vanto, ma come una dichiarazione d'intenti. "Cerco sempre di superare me stesso con ogni stagione. È voluto: vogliamo che lo show cresca stagione dopo stagione. Non possiamo ampliare all'infinito le battaglie finché diventa impossibile produrlo, ma vogliamo che ogni stagione elevi il livello, emotivamente o visivamente. Lo spettatore deve percepire una progressione." Una filosofia che mira non solo a sorprendere, ma a costruire una coerenza evolutiva che accompagni lo spettatore come in una scalata narrativa, un gradino alla volta.

Oltre al comparto tecnico, Kirkman ha lasciato trapelare alcuni indizi sulla traiettoria morale del protagonista nella prossima stagione. Dopo essersi distinto in passato per il suo rifiuto della violenza gratuita - in netto contrasto con le derive sanguinarie del padre e, recentemente, del fratello minore Oliver - Mark si troverà a camminare su un terreno sempre più ambiguo. In Invincible 3, il giovane eroe cerca con insistenza di dissuadere Oliver dal considerare l'omicidio come una scorciatoia risolutiva. Ma quando Conquest mette seriamente in pericolo la vita di Atom Eve, qualcosa si incrina.

"Ma l'aspetto interessante lungo tutta la terza stagione è che Oliver dice cose molto dure che ti fanno preoccupare," ha spiegato Kirkman, riferendosi al rapporto tra i due fratelli. "E alla fine della stagione, l'arco narrativo di Mark si conclude con un avvicinamento alla visione di Oliver. Quindi, alla fine della stagione, dovreste essere preoccupati per dove Mark sta andando nella quarta e oltre." Una dichiarazione che lascia intuire una deriva morale potenzialmente irreversibile, dove la linea tra giusto e sbagliato potrebbe farsi sempre più sottile. La data di uscita di Invincible 4 non è stata ancora annunciata, ma il debutto è atteso nel 2026. E, a giudicare da queste premesse, la pazienza dei fan sarà ricompensata con fuoco e oscurità.