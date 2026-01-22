Invincible 4, la nuova Villain arriva dal mondo di The Walking Dead

La quarta stagione di Invincible, in arrivo a marzo su Prime Video, introduce Danai Gurira, il volto di Michonne nella serie The Walking Dead, nel ruolo di Universa, nuova antagonista del cast animato. Prime immagini, conferme ufficiali e indizi sulla trama anticipano una stagione segnata da nuovi scontri e storyline inedite.

Danai Gurira sarà Universa

Dopo un finale di stagione che ha lasciato Mark Grayson letteralmente a terra - reduce dalla brutale battaglia con Conquest - Invincible si prepara a ripartire su Amazon Prime Video a marzo. Oltre alla conferma di Lee Pace come Thragg e di Matthew Rhys come Dinosaurus, ora arriva un altro peso massimo: Danai Gurira interpreterà Universa.

Per chi mastica di serialità, Gurira è un nome che non ha bisogno di presentazioni: Michonne in The Walking Dead, Okoye nel Marvel Cinematic Universe, e una familiarità di lunga data con le opere di Robert Kirkman, creatore di Invincible e della saga zombesca più popolare degli ultimi vent'anni. La notizia è arrivata via Instagram, grazie a un post ufficiale della serie che mostra un primo confronto animato tra Universa e Atom Eve, con quest'ultima impegnata a rifilarle un pugno che non passa inosservato.

Il post non si limita a presentare l'antagonista: compaiono frame che svelano i primi design di Dinosaurus, oltre a teaser dedicati ad Omniman, Allen the Alien e i Guardiani del Globo. Un quadro che suggerisce una stagione densissima, con multipli fronti narrativi e una galassia di personaggi che torna a intrecciarsi.

Ma chi è Universa? Nei fumetti pubblicati da Image Comics, si tratta di una guerriera aliena che arriva sulla Terra con un obiettivo drastico: ottenere energia per salvare il proprio pianeta. Un piano che, pur animato da un senso di sopravvivenza, implicherebbe la morte dell'intera umanità. A differenza dei Viltrumiti non è un colosso invincibile, ma resta un'antagonista temibile, soprattutto quando si trova a fronteggiare Mark ed Eve in tandem. Se la serie seguirà l'impianto dei fumetti, la sua presenza potrebbe estendersi oltre questa stagione.

Una stagione che intreccia fumetto e inediti

Il ritorno di Invincible non sarà però un semplice "copia e incolla" dalle tavole disegnate da Ryan Ottley. Come anticipato da Robert Kirkman in precedenti interviste, la quarta stagione includerà una storyline completamente inedita dedicata al detective demoniaco Damien Darkblood. Una scelta curiosa, perché il personaggio nei fumetti non ha mai visitato l'inferno. E lo stesso Kirkman lo ha ammesso con un siparietto ironico: "Nei fumetti non era mai stato mandato all'inferno. Era un grande personaggio che abbiamo amato fin dalla prima stagione. Clancy Brown lo interpretava in modo perfetto. Abbiamo sempre cercato un modo per riportarlo nello show e poi - accidenti, voglio davvero spoilerarlo?".

Invincible: un poster della serie

È uno spunto che conferma due elementi: il primo è la volontà produttiva di non "imbalsamare" il fumetto, ma di ricavarne nuovi corridoi narrativi; il secondo è la crescente libertà di Prime Video nel trattare Invincible come un universo narrativo autonomo, capace di stupire sia chi ha letto tutto sia chi conosce solo lo show.

In questo mosaico, Universa si inserisce come antagonista "terza via": meno muscolare del fronte Viltrumita, meno enigmatica della storyline demoniaca, ma perfettamente adatta a innescare conflitti etici e morali, un terreno che Invincible ha sempre maneggiato con gusto.