Invincible 4, la nuova stagione introdurrà una trama mai vista nei fumetti legata all'Inferno

Negli ultimi anni Invincible si è imposto come uno degli adattamenti animati più fedeli e allo stesso tempo più coraggiosi tratti da un fumetto. Ma la quarta stagione promette di cambiare le regole del gioco: la serie introdurrà una trama completamente nuova, assente nella versione originale.

La quarta stagione di Invincible porterà una sorpresa inattesa: una storyline completamente originale che non compare nei fumetti. Al centro dell'evento ci sarà Damien Darkblood e un viaggio negli Inferi che potrebbe trascinare Mark Grayson in una guerra soprannaturale.

Una nuova storyline inedita cambia le carte in tavola

L'universo animato di Invincible è pronto ad espandersi con una deviazione narrativa che potrebbe sorprendere anche i fan più fedeli dei fumetti originali. La quarta stagione della serie, in arrivo su Amazon Prime Video il 18 marzo, non si limiterà infatti ad adattare il materiale creato da Robert Kirkman, ma introdurrà una trama completamente nuova.

Il protagonista di questa storyline sarà Damien Darkblood, il detective demoniaco che nella serie animata ha ricevuto uno sviluppo molto più ampio rispetto alla sua controparte cartacea. Il personaggio, doppiato da Clancy Brown, tornerà con un ruolo centrale e con una missione decisamente più oscura: combattere nelle profondità dell'Inferno.

Le prime immagini diffuse dalla produzione mostrano un'anticipazione di ciò che attende i personaggi. Oltre a Darkblood, la stagione porterà nuovi eroi e antagonisti nella storia. Tra i nuovi ingressi nel cast vocale figurano Matthew Rhys, Lee Pace e Danai Gurira, che interpreteranno rispettivamente i villain Dinosaurus, Thragg e Universa.

La maggior parte del cast originale tornerà invece a prestare la voce ai personaggi già conosciuti. Tuttavia, una piccola assenza è stata confermata: l'attore Aaron Paul non riprenderà il ruolo di Powerplex.

La vera curiosità resta però l'evoluzione della trama di Damien Darkblood. Nella serie animata il personaggio era stato spedito all'Inferno da Cecil, che voleva impedirgli di rivelare la verità sui piani di Omni-Man. Una decisione che ha cambiato radicalmente il suo destino rispetto ai fumetti.

Il viaggio all'Inferno di Invincible

Il finale della terza stagione aveva già suggerito che qualcosa di molto più grande stava per accadere. Nella scena post-credit, Damien Darkblood compariva negli Inferi mentre parlava direttamente con Satana, anticipando un conflitto imminente. Un momento che sembrava quasi un presagio: la guerra demoniaca potrebbe coinvolgere anche Mark Grayson, alias Invincible.

La locandina di Invincible

Secondo quanto anticipato dal creatore della serie Robert Kirkman, questa deviazione narrativa nasce da un'idea che non era mai riuscito a realizzare nei fumetti originali. In un'intervista, l'autore ha spiegato: "Nei fumetti Damien non viene mai mandato all'Inferno. Era però un personaggio che abbiamo sempre amato, fin dalla prima stagione. L'interpretazione di Clancy Brown era perfetta."

Kirkman ha poi aggiunto un dettaglio interessante sul motivo dietro questa nuova trama: "C'era una storyline che avrei voluto realizzare nei fumetti ma che non ho mai avuto l'occasione di sviluppare. In quasi ogni saga supereroistica esiste un momento in cui l'eroe va all'Inferno e affronta il diavolo. Succede spesso nei fumetti DC e Marvel. Io non sono mai riuscito a farlo in Invincible."

Da qui nasce l'idea di portare quella storia direttamente nell'adattamento animato. L'autore ha suggerito che la scena finale della terza stagione era proprio il primo tassello di questo nuovo arco narrativo.

La novità è che non bisognerà attendere troppo per vedere l'evoluzione della vicenda. Kirkman ha infatti rivelato che la trama infernale comparirà già nel quarto episodio della quarta stagione.

Le immagini promozionali suggeriscono inoltre un cambiamento visivo per Damien Darkblood. Se finora era stato mostrato principalmente come un investigatore soprannaturale, ora sembra pronto a indossare un'armatura infernale e combattere direttamente nelle profondità dell'oltretomba.