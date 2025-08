Invincible 4, il creatore Robert Kirkman promette: "L'animazione migliorerà man mano che prosegue"

Con la quarta stagione in lavorazione e una quinta già confermata, Invincible si prepara a tornare su Prime Video più agguerrito che mai. Ma questa volta non è solo la trama ad alzare il livello dello scontro: il creatore Robert Kirkman ha infatti promesso che anche il comparto visivo compirà un deciso salto di qualità.

Invincible, l'animazione migliorerà stagione dopo stagione

Chi ha seguito la brutale battaglia tra Mark e Conquest al termine della terza stagione di Invincible ha già percepito che qualcosa è cambiato. L'animazione - a lungo oggetto di critiche e discussioni - ha cominciato a prendere slancio, e il suo creatore Robert Kirkman non ha perso occasione per ribadirlo durante il San Diego Comic-Con 2025.

Una scena di Invincible

"Penso che l'animazione migliorerà di stagione in stagione man mano che lavoriamo meglio con gli studi d'oltremare, e loro capiscono meglio cosa stiamo cercando di fare", ha dichiarato. Il risultato? Un'evoluzione graduale, palpabile, che non si limita ai soli momenti clou ma che promette di alzare l'asticella complessiva della serie.

Kirkman ha aggiunto: "Chi ha guardato lo scontro con Conquest nella terza stagione ha capito dove stiamo andando, e quali vette può raggiungere lo show. Speriamo di toccarle sempre più spesso col passare del tempo." Parole che suonano come una dichiarazione d'intenti: Invincible non vuole più accontentarsi di essere una buona serie animata, vuole diventare un punto di riferimento visivo per l'intero genere supereroistico televisivo.

Un futuro affollato di nemici (e di stagioni)

Nonostante l'entusiasmo, resta una sfida inevitabile: quella del ritmo produttivo. L'uscita annuale imposta da Prime Video limita i tempi a disposizione degli animatori, ed è uno degli ostacoli più concreti al raggiungimento della qualità desiderata. Ma la macchina narrativa non accenna a rallentare.

Alcuni personaggi di Invincible

La quarta stagione è attesa nel corso del 2026, anche se una data ufficiale non è ancora stata annunciata. Intanto, è già partita la produzione della quinta stagione, che segnerà l'arrivo di due personaggi destinati a scuotere gli equilibri: Dinosaurus, doppiato da Matthew Rhys, e Thragg, il potentissimo antagonista dei fumetti, già assegnato a un interprete misterioso.

Kirkman ha anche tracciato l'orizzonte complessivo del progetto: "Penso che servirebbero dalle sette alle otto, forse nove stagioni per adattare tutto l'arco narrativo dei fumetti di Invincible. Quindi vedremo. Riceviamo un enorme supporto da Amazon Prime, e non potremmo essere più soddisfatti di come stanno andando le cose. Siamo davvero entusiasti e fiduciosi."