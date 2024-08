Invincible, che fine ha fatto il film live-action?

L'adattamento live-action di Invincible è rimasto intrappolato in una fase di sviluppo infernale per diversi anni, ma il progetto non è ancora morto. Il creatore Robert Kirkman ha confermato che il film è ancora in lavorazione, anche se potrebbe volerci ancora un po' prima che i fan possano vederlo.

Originariamente creato come fumetto da Kirkman, Invincible è stato reso popolare dall'acclamato adattamento in serie animata su Prime Video. Tuttavia, un film live-action era stato annunciato già nel 2017, anni prima che la serie animata venisse trasmessa in anteprima nel 2021.

Gli aggiornamenti del creatore

Secondo quanto riportato da The Direct, Kirkman ha commentato il film, di cui si parla da tempo, al San Diego Comic-Con, ribadendo che il progetto è "ancora in fase di sviluppo". Ha chiarito che la serie animata ha imposto un livello di qualità talmente alto da richiedere una cura supplementare per rendere il film il più "perfetto" possibile.

Invincible: un'immagine della serie Prime Video

"Stiamo ancora lavorando con la Universal", ha detto Kirkman. "Sapete, lo show sta andando così bene. Penso che il film debba assolutamente essere perfetto. Quindi ci vuole molto tempo, per allineare i pezzi del puzzle e far funzionare tutto in modo da poterlo realizzare al meglio. Quindi è in fase di sviluppo da molto tempo e probabilmente lo sarà ancora per un po'".

Kirkman ha continuato: "Proprio perché, in relazione allo show, il film deve fornire un'esperienza diversa pur rimanendo fedele a Invincible in alcuni modi interessanti, e proprio perché il film deve rimanere una cosa a sé stante, che sta in piedi da sola, ecco, per tutti questi motivi stiamo dedicando molto tempo alla sua realizzazione. Ma credo che quando finalmente accadrà, sarà davvero fantastico".

Il creatore ha poi concluso: "Realizzare il film richiede sicuramente una condensazione della storia di partenza. E questo a volte può essere frustrante, ma è anche una sfida divertente. Mentre per la serie animata è diverso, lo show è come un processo di espansione. Credo che ci siano molte scene diverse rispetto al fumetto, ma noi ne aggiungiamo di più senza curarcene. Ci mettiamo più emozioni. Ci sono più dialoghi. C'è un po' più di sviluppo dei personaggi".