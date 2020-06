Infinity, i film e le serie tv in catalogo a Giugno 2020

Nel mese di giugno, quattro grandi titoli sono in arrivo su Infinity Premiere, da Joker e La Dea Fortuna, a Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) in 4K.

Infinity ha presentato la sua programmazione speciale per giugno 2020, da Joker e La Dea Fortuna, a L'Inganno Perfetto e Tornare a Vincere. Oltre a Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) in 4K e Ferdinand. E per le serie TV, Roswell, New Mexico e l'ultima stagione di Angie Tribeca. Il servizio propone una selezione dei migliori film da guardare insieme a tutta la famiglia, o da soli in cerca di emozioni. Scopriamo insieme il nuovo catalogo!

Cinema

Interpretato da Joaquin Phoenix, che ha ottenuto il Premio Oscar come Miglior attore protagonista, Joker sarà disponibile su Infinity Premiere dal 5 all'11 giugno. Il film diretto da Todd Phillips è incentrato sulla figura dell'iconico villain: l'esplorazione di Phillips su Arthur Fleck è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret... ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui.

La Dea Fortuna: Edoardo Leo e Stefano Accorsi in una scena del film

Con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca, La Dea Fortuna arriverà su Infinity Premiere dal 12 al 18 giugno. Arturo e Alessandro sono una coppia da più di quindici anni ma nonostante la passione e l'amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L'improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciati in custodia per qualche giorno da Annamaria, la migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un'insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d'altronde l'amore è uno stato di piacevole follia.

Tratto dall'acclamato romanzo di Nicholas Searle, L'inganno perfetto, che vede insieme per la prima volta sul grande schermo l'attrice premio Oscar Helen Mirren e il candidato a due premi Oscar Ian McKellen, sarà disponibile su Infinity Premiere dal 19 al 25 giugno. Il genio della truffa Roy Courtnay non riesce a credere alla propria fortuna quando incontra online la benestante vedova Betty McLeish. Mentre Betty gli apre le porte di casa e della sua vita, Roy rimane sorpreso scoprendosi affezionato alla donna: quella che avrebbe dovuto essere una truffa veloce e rapida si trasforma in un percorso da funambolo, il più infido della sua vita.

Tornare a vincere: una scena con Ben Affleck

Tornare a vincere arriverà su Infinity Premiere dal 26 giugno al 2 luglio. Il premio Oscar Ben Affleck interpreta il protagonista Jack Cunningham che si trova a un passo dalla rovina, scatenata da una perdita inenarrabile, annegando nell'alcolismo che gli era già costato un matrimonio e qualunque altra speranza di vita migliore. Quando gli viene offerta la possibilità di allenare la squadra di pallacanestro del suo vecchio liceo accetta con riluttanza, ma quando i ragazzi iniziano a comportarsi da squadra e a vincere, Jack crede di aver finalmente trovato una ragione per cui combattere i demoni che lo hanno portato vicino alla rovina.

Birds of Prey, recensione: con Harley Quinn al comando sembra davvero di essere al luna park

Dopo Suicide Squad, già disponibile su Infinity, Margot Robbie torna a interpretare Harley Quinn nel film Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) che arriverà su Infinity in 4K dal 4 giugno. Quando il malvagio narcisista di Gotham Roman Sionis e il suo zelante braccio destro Zsasz prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l'improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

Dal 2 giugno sarà disponibile su Infinity il film diretto da Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge. Durante la Seconda Guerra Mondiale ha luogo l'epica battaglia per prendere la tristemente nota fortezza giapponese di Okinawa. L'improbabile eroe che cambia le sorti della violenta e sanguinosa battaglia è Desmond Doss, un giovane soldato e medico dell'esercito americano che si rifiuta di portare le armi. Il suo comportamento contribuirà a renderlo un eroe agli occhi dei suoi commilitoni, facendone il primo obiettore di coscienza nella storia americana a ottenere una medaglia d'oro dal Congresso.

Ferdinand: un'immagine del film d'animazione

Disponibile su Infinity dal 16 giugno, il lungometraggio d'animazione Ferdinand racconta la storia di un grosso toro dal cuore grande che, dopo essere stato scambiato per un animale pericoloso, viene catturato e portato via dalla sua casa. Determinato a tornare dalla sua famiglia, Ferdinand raduna una squadra di animali emarginati per avventurarsi nel lungo viaggio di ritorno. Ambientato in Spagna, Ferdinand dimostra che le apparenze possono ingannare, quando ci si trova di fronte a un enorme toro.

Con Arnold Schwarzenegger, Contagious arriverà su Infinity dal 25 giugno. Alla sedicenne Maggie rimangono poche settimane di vita a causa di un'epidemia mortale che trasforma la popolazione in zombie. Tornata a casa dal padre Wade, Maggie inizia una dolorosa metamorfosi. L'uomo è però determinato a tenere con sé la figlia il più possibile e si rifiuta di lasciarla nelle mani della polizia che ha l'ordine di prenderla in custodia. Con il progredire della malattia, però, Wade rimarrà da solo a guadare impotente Maggie soffrire.

Sarà disponibile su Infinity dal 27 giugno Hurricane - Allerta uragano. L'uragano più violento nella storia degli Stati Uniti sta per abbattersi sull'Alabama. Mentre gli abitanti cominciano a evacuare la zona, il meteorologo Will, suo fratello Breeze e la determinata agente del Tesoro Casey si ritrovano soli in mezzo alla furia della tempesta e, allo stesso tempo, alle prese con un gruppo di rapinatori che vuole approfittare dell'imminente catastrofe per compiere il colpo del secolo: una rapina da 600 milioni di dollari alla Zecca dello Stato.

Sequel di Daddy's Home, Daddy's Home 2 arriverà su Infinity dal 28 giugno. Mark Wahlberg e Will Ferrell tornano a interpretare i protagonisti del film, Brad e Dusty, che dovranno unire le forze per regalare ai figli il più bel Natale possibile, affrontando allo stesso tempo i loro rispettivi padri, interpretati da Mel Gibson e John Lithgow.

Serie TV

Dal 1° giugno sarà disponibile su Infinity la quarta e ultima stagione completa di Angie Tribeca, che andrà ad aggiungersi alla terza stagione già disponibile sulla piattaforma. Nella serie satirica ideata dall'attore Steve Carell e dalla moglie Nancy, Rashida Jones veste i panni di Angie Tribeca, una poliziotta che da 10 anni lavora nell'unità RHCU (Really Heinous Crimes Unit, crimini davvero efferati) del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. I colleghi sono un gruppo di brillanti eccentrici che svolgono indagini, rivelano troppe informazioni sulla loro vita privata e non si danno pace finché giustizia è fatta, o quasi.

Locandina di Roswell, New Mexico

La prima stagione completa di Roswell, New Mexico, basata sulla serie di libri Roswell High, arriverà su Infinity dal 6 giugno. Romantica ed emozionante, Roswell, New Mexico è una storia d'amore, ambientata in una piccola cittadina infestata dagli alieni, che narra di persone che si sentono estranee nel proprio mondo, per diversi motivi: nella propria comunità, nella società o persino a Roswell.

Infine, dal 21 giugno sarà disponibile su Infinity anche la seconda stagione completa di A.P. Bio. Quando Jack Griffin, studioso di filosofia ad Harvard, perde il lavoro dei suoi sogni, è costretto a tornare a Toledo, in Ohio, e lavorare come professore di biologia in un liceo. Quando si rende conto di avere a disposizione una classe piena dei migliori studenti, Jack decide di sfruttare i ragazzi a proprio vantaggio, mentre il preside Durbin cerca di tenere a freno il suo temperamento...