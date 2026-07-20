Effetto Domino è il docu-reality Mediaset che ci spiega perchè neppure l'invidia è un'emozione negativa

Presentata al Giffoni Film Festival, la nuova serie originale di Infinity LAB e Mediaset racconta rabbia, ansia, gelosia, senso di colpa e invidia attraverso le storie di trenta ragazzi, trasformando il confronto sulle emozioni in un'esperienza di ascolto e consapevolezza.

Non esistono emozioni positive o negative, ma ciascuna di loro ha una funzione. Per scoprire qual è, dovremo indagare in profondità, e con grande sincerità, desideri e paure.

È questo in fondo il grande insegnamento di Effetto Domino, docu-reality presentato oggi al Giffoni Film Festival firmato Infinity LAB e Mediaset.

Ideata, scritta e diretta da Marco Cortesi e Mara Moschini, completamente disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity, Effetto Domino è in effetti un'inchiesta sul nostro inconscio.

Proprio per la sua particolare natura sceglie di non raccontare storie straordinarie, ma esplorare quelle emozioni che tutti sperimentiamo e che spesso fatichiamo a riconoscere, nominare e condividere.

Prodotto da Infinity LAB, il laboratorio permanente di Mediaset Infinity dedicato alla valorizzazione di filmmaker e case di produzione indipendenti, in collaborazione con Mediaset per il Futuro, il progetto nasce nell'ambito della campagna dedicata all'educazione affettiva.

Mara Moschini

Effetto Domino si compone di soli cinque episodi (con durata compresa tra i 16 e i 18 minuti), ciascuno dedicato a una di queste cinque emozioni: rabbia, ansia, gelosia, senso di colpa e invidia. A confrontarsi con questi temi sono trenta ragazzi che non si conoscono tra loro e che vengono accompagnati in un percorso fatto di domande, ascolto e confronto reciproco. Non ci sono prove da vincere né dinamiche competitive: il centro della narrazione è la capacità di mettersi in gioco davanti agli altri.

Il dispositivo narrativo è volutamente essenziale. Un gioco di carte, sviluppato insieme a un team di psicologi e psicoterapeuti, guida le conversazioni attraverso domande che partono da esperienze quotidiane per arrivare progressivamente a riflessioni più intime. Le carte diventano così uno strumento per rompere il ghiaccio, creare fiducia e favorire un dialogo autentico.

Effetto Domino non cerca mai risposte definitive, ma osserva come ciascuna emozione prenda forma in modo diverso a seconda della storia personale di chi la vive.

Interroga e infine accompagna i soggetti del racconto verso la sola "risposta" possibile: ovvero in che modo le emozioni possono essere messe al servizio di chi le vive.

Dove il racconto di sè lascia spazio all'ascolto degli altri

Uno degli aspetti più interessanti della serie è la scelta di rinunciare alla spettacolarizzazione: nelle cinque mini-puntate non troverete altro (o poco più) che due persone, fino ad allora sconosciute, intente a raccontarsi le manifestazioni più violente e "vergognose" delle proprie emozioni.

Le testimonianze vengono utilizzate per costruire un racconto corale in cui ogni esperienza contribuisce ad arricchire quella degli altri. È proprio questo continuo rimando tra una storia e l'altra a dare senso al titolo Effetto Domino: ricordi, confessioni e fragilità di uno diventano il punto di partenza perché un altro trovi il coraggio per aprirsi.

Il risultato è un dialogo che evolve episodio dopo episodio, mostrando quanto emozioni considerate "negative" siano in realtà esperienze universali e condivise.

Marco Cortesi

Ogni puntata affronta un'emozione specifica senza proporre una lezione o un percorso terapeutico. La rabbia viene esplorata nelle sue molteplici forme, dall'impulsività al silenzio. L'ansia emerge come esperienza ormai trasversale alle nuove generazioni, intrecciandosi con aspettative, prestazioni e relazioni. La gelosia diventa occasione per riflettere sul bisogno di controllo e sulla paura della perdita.

Il senso di colpa mette invece in discussione il rapporto con le proprie scelte e con il giudizio degli altri, mentre l'invidia viene affrontata andando oltre gli stereotipi e mostrando quanto possa nascere dal confronto continuo con chi ci circonda.

Effetto Domino, un esperimento efficace e sincero

Al termine di ciascun episodio resta solo una consapevolezza: se imparassimo a conoscere meglio le nostre emozioni, potremmo vivere relazioni più sane e forse essere anche più felici. Sembra facile? No, non lo è per niente, ma è proprio questo il cuore di Effetto Domino: non esistono soluzioni semplici, buone o cattive perchè non esistono emozioni semplici, buone o cattive.

Per questa ragione la serie sceglie di non fornire (false) risposte, ma di lasciare allo spettatore il tempo di riconoscersi nei racconti e di costruire una propria interpretazione. In che modo? Ascoltando gli altri, ma soprattutto interrogandosi sul modo che ciascuno ha di vivere emozioni che finiscono quasi sempre per generare un vero "effetto domino" nelle relazioni con chi ci sta intorno.