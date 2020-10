Infinity, i film e le serie tv in catalogo a Ottobre 2020

Per trascorrere un inizio autunno all'insegna del grande cinema, ad ottobre il catalogo di Infinity si arricchisce con nuovi film e serie tv: da Superman: Red Son a Shaft, da Civiltà Perduta a Se Son Rose con Leonardo Pieraccioni. E per le serie tv, in arrivo la prima stagione di All Rise e la seconda stagione di Splitting Up Together!

Cinema

Spin-off del film Suicide Squad, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), già disponibile su Infinity in 4K, arriverà su Infinity Premiere dal 2 all'8 ottobre. Il cinecomic è incentrato sul personaggio di Harley Quinn ed interpretato, ancora una volta, da Margot Robbie. Quando il malvagio narcisista di Gotham Roman Sionis e il suo zelante braccio destro Zsasz prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l'improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

Il diritto di opporsi: Jamie Foxx, Michael B. Jordan in una scena del film

Il diritto di opporsi, basato su fatti realmente accaduti, sarà disponibile su Infinity Premiere dal 9 al 15 ottobre. Già disponibile in 4k e interpretato da Michael B. Jordan e dai premi Oscar® Jamie Foxx e Brie Larson, il film segue il giovane avvocato Bryan Stevenson e la sua storica battaglia per la giustizia: dopo essersi laureato ad Harvard, Bryan avrebbe potuto scegliere fin da subito di svolgere dei lavori redditizi ma, al contrario, si dirige in Alabama con l'intento di difendere persone condannate ingiustamente, con il sostegno dell'avvocatessa locale Eva Ansley.

Il film d'animazione Superman: Red Son è in arrivo su Infinity Premiere dal 16 al 22 ottobre. Basato sul fumetto scritto da Mark Millar, il film racconta cosa sarebbe successo se la navicella del piccolo Kal-El fosse atterrata in Unione Sovietica anziché negli Stati Uniti. Tratto dall'acclamato romanzo di Nicholas Searle, L'inganno perfetto, che vede insieme per la prima volta sul grande schermo l'attrice premio Oscar Helen Mirren e il candidato a due premi Oscar Ian McKellen, sarà disponibile su Infinity Premiere dal 23 al 29 ottobre. Il genio della truffa Roy Courtnay non riesce a credere alla propria fortuna quando incontra online la benestante vedova Betty McLeish. Mentre Betty gli apre le porte di casa e della sua vita, Roy rimane sorpreso scoprendosi affezionato alla donna: quella che avrebbe dovuto essere una truffa veloce e rapida si trasforma in un percorso da funambolo, il più infido della sua vita.

Margot Robbie, da Scorsese a Suicide Squad: l'ascesa di una giovane diva

Dal 30 ottobre al 5 novembre arriverà su Infinity Premiere il film con protagonista Samuel L. Jackson, Shaft. Quando il suo migliore amico muore in circostanze sospette, l'agente dell'FBI J.J. Shaft chiede aiuto al padre che lo aveva abbandonato 25 anni prima: lo sfrontato detective John Shaft. Nel film Quando un padre, in arrivo su Infinity dall'8 ottobre, Gerard Butler interpreta Dane Jensen, un selezionatore di personale che lavora tutti i giorni fino a tardi per assicurare alla moglie e ai tre figli il tenore di vita che desiderano. In realtà, moglie e figli desidererebbero soprattutto averlo di più accanto a loro e la situazione si fa drammatica quando Ryan, il maggiore, si ammala di leucemia: a questo punto Dane dovrà scegliere a chi e a cosa dare la priorità.

Locandina di Annabelle Comes Home

Terzo capitolo di Annabelle, la serie di film con protagonista la famigerata bambola malefica dell'universo di The Conjuring, Annabelle 3 arriverà su Infinity dal 10 ottobre. Determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola "al sicuro" dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche. Inoltre, dal 22 ottobre sarà disponibile su Infinity Annabelle 2: Creation, anche in 4K. Nel prequel del successo del 2014 Annabelle, un fabbricante di bambole e sua moglie, diversi anni dopo la tragica morte della loro bambina, accolgono in casa una suora e alcune ragazze provenienti da un orfanotrofio che è stato chiuso: presto diventano l'obiettivo della bambola posseduta Annabelle.

Blinded by the Light arriverà su Infinity dal 14 ottobre. Ispirato a una storia vera, il film è ambientato nel 1987 e segue le vicende di Javed, adolescente britannico di origine pakistana che, nel mezzo dei tumulti razziali ed economici dell'epoca, scrive poesie come mezzo per sfuggire all'intolleranza della sua città e all'inflessibilità tradizionalista di suo padre. Ma quando un suo compagno di classe gli fa conoscere la musica di Bruce Springsteen, Javed scopre nei suoi testi dei parallelismi con la sua vita da classe operaia. Una storia di coraggio, amore, speranza, famiglia, ispirata dalla musica e dai testi delle canzoni senza tempo di Bruce Springsteen.

Civiltà perduta: Tom Holland in una scena del film

Con protagonisti Charlie Hunnam, Robert Pattinson e Sienna Miller, Civiltà perduta arriverà su Infinity il 23 ottobre. Nella Gran Bretagna dell'inizio del secolo scorso, il militare Percy Fawcett ha davanti a sé scarse possibilità di avanzare di grado. Accetta quindi la proposta della Royal Society di recarsi in Amazzonia, ai confini tra Brasile e Bolivia, per mappare un territorio sino a quel momento privo di definizioni cartografiche. Fawcett lascia la moglie per una missione che dovrebbe durare due anni ma rimane così affascinato dalla foresta amazzonica da decidere di tornarvi alla ricerca di una città nascosta di cui è convinto di aver trovato significative tracce.

Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto alle ex dal tuo cellulare: "Sono cambiato. Riproviamoci!"? È quello che accade a Leonardo Giustini nel film diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni Se son rose, in arrivo su Infinity dal 29 ottobre. Sua figlia decide di mandare il fatale messaggino e come zombie usciti dalle tombe dell'amore, alcune delle ex incredibilmente rispondono all'accorato appello: quella che era nata come l'innocua provocazione di un'adolescente si trasforma in un emozionante e divertente viaggio nel passato e nel presente.

Sarà disponibile su Infinity dal 31 ottobre It: Capitolo 2, sequel del grande successo di critica e box office del 2017 IT che ha ridefinito il genere horror, diventando parte del nostro immaginario collettivo, nonché il film horror dai più alti incassi di tutti i tempi. Poiché ogni 27 anni il male torna a manifestarsi nella cittadina di Derry, nel Maine, IT - Capitolo Due riunisce i personaggi divenuti adulti, e che da tempo hanno intrapreso strade diverse, a distanza di trent'anni dagli eventi del primo film. Dal 31 ottobre è in arrivo su Infinity anche Pets - Vita da animali: con le voci di Alessandro Cattelan, Laura Chiatti, Francesco Mandelli e Lillo, questo divertente film d'animazione racconta le vite e le emozioni dei nostri animali domestici e come vivono le loro giornate quando rimangono a casa da soli.

Serie TV

La seconda e ultima stagione completa di Splitting Up Together arriverà su Infinity il 4 ottobre, andandosi ad aggiungere alla prima stagione già disponibile sulla piattaforma. La serie racconta la storia di una coppia che, dopo il divorzio, preferisce non vendere la casa e decide di vivere a turno nell'appartamento del garage. La situazione però non sarà facile da gestire! Dall'11 ottobre sarà disponibile su Infinity la quinta stagione di Superstore, con un episodio a settimana. La serie, con protagonista America Ferrera nei panni di Amy, racconta l'esilarante vita degli impiegati di un grande magazzino. Su Infinity sono disponibili anche la terza e la quarta stagione complete.

In arrivo su Infinity dal 17 ottobre con un episodio a settimana, la prima stagione di All Rise, la nuova serie che apre il sipario sul sistema giudiziario e mostra le caotiche, fiduciose e a volte assurde vite di giudici e avvocati zelanti mentre lavorano con ufficiali giudiziari, cancellieri, poliziotti e giurati per rendere giustizia agli abitanti di Los Angeles.

La settima stagione di The 100 arriverà su Infinity dal 27 ottobre con un episodio a settimana. In questa ultima stagione, i protagonisti dovranno affrontare nuovi ostacoli che li spingeranno oltre i loro limiti, sia fisici che emotivi, mettendo in discussione le loro concezioni di famiglia, amore e sacrificio, e dovranno trovare da soli la risposta alla domanda di cosa significhi vivere veramente, e non solo sopravvivere.

Dal 28 ottobre, con un episodio a settimana, l'agente dell'FBI Jane Doe, interpretata da Jaimie Alexander, torna su Infinity nella quinta e ultima stagione di Blindspot per cercare di portare a termine un'ultima missione in cui la posta in gioco è altissima. Su Infinity sono disponibili anche la terza e la quarta stagione complete della serie.