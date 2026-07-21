Barbara D’Urso o Simona Ventura? Il duello per la giuria di Ballando con le stelle

Dopo l'addio di Selvaggia Lucarelli cresce l'attesa per la nuova giuria di Ballando con le stelle. Barbara D'Urso e Simona Ventura sono tra i nomi al centro delle ultime indiscrezioni sul programma di Rai 1.

Il toto-giuria di Ballando con le stelle si arricchisce di nuovi scenari dopo l'addio di Selvaggia Lucarelli. Tra i nomi che tornano a circolare c'è quello di Barbara D'Urso, ma nelle ultime ore prende quota anche l'ipotesi Simona Ventura.

Mentre Milly Carlucci lavora alla formazione del cast della nuova edizione del talent show del sabato sera di Rai 1, cresce dunque l'attesa per conoscere la composizione della giuria. La partenza della nuova stagione si avvicina e il posto lasciato libero da Selvaggia Lucarelli alimenta le speculazioni.

Nelle ultime settimane sono circolate diverse indiscrezioni sul possibile sostituto di Selvaggia Lucarelli. Tra le ipotesi più ricorrenti riemerge anche il nome di Barbara D'Urso, che lo scorso anno aveva fatto il suo ritorno in televisione proprio a Ballando con le stelle, partecipando come concorrente e ballando in coppia con il maestro Pasquale La Rocca.

Barbara D'Urso e Simona Ventura

Secondo quanto riportato da Fanpage, al momento tra Barbara D'Urso e Ballando con le stelle ci sarebbe però un unico ostacolo: Simona Ventura. Anche la conduttrice cresciuta in Piemonte è rimasta senza un programma dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset. Il suo Grande Fratello Nip non ha raggiunto i risultati sperati e Pier Silvio Berlusconi, per il momento, ha deciso di puntare solo sulla versione Vip del reality, affidata a Ilary Blasi.

In questo scenario, un eventuale ritorno in Rai potrebbe diventare una possibilità concreta. E Ballando con le stelle, con il suo grande seguito e una giuria ormai abituata a generare discussioni e attenzione mediatica, rappresenterebbe una destinazione particolarmente interessante.

Per quanto riguarda, invece, i rumor diffusi da Affari Italiani, secondo cui Ivan Zazzaroni è destinato a lasciare la giuria e Adriano Panatta sarebbe pronto a prendere il suo posto, Fanpage ha smentito l'indiscrezione. Del resto, come avevamo sottolineato ieri, queste anticipazioni stridevano con le dichiarazioni del direttore del Corriere dello Sport, che aveva assicurato come l'unico addio previsto nella giuria fosse proprio quello di Selvaggia Lucarelli.