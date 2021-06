Indiana Jones, Karen Allen commenta la storia d'amore tra Indy e Marion: "Non penso a lui come a un pedofilo"

Karen Allen fa chiarezza su una battuta ambigua de I predatori dell'arca perduta che avrebbe gettato una luce fosca sul personaggio di Indiana Jones, spingendo addirittura alcuni spettatori a ritenerlo un pedofilo o un predatore sessuale.

Karen Allen in una scena del film Indiana Jones e il regno del Teschio di cristallo

La battuta in questione viene pronunciata nella scena in cui viene introdotto il personaggio di Karen Allen, Marion Ravenwood. Indiana Jones (Harrison Ford) si presenta al locale di Marion e dal dialogo si capisce che i due non si incontrano da almeno un decennio. Marion colpisce Indiana e gli dice: "Ho imparato a odiarti negli ultimi 10 anni."

Quando Indiana ribatte che non avrebbe mai voluto ferirla, Marion risponde: "Ero una bambina! Ero innamorata! Era sbagliato e tu lo sapevi". Mentre l'uomo cerca di scusarsi, lei rincara la dose e dice: "Sai cosa mi hai fatto? Cosa hai fatto alla mia vita?"

I predatori dell'arca perduta non fornisce alcun contesto per la conversazione, lasciando molti spettatori a chiedersi cosa potrebbe essere successo tra Indiana e Marion. In una recente intervista con Uproxx per celebrare l'uscita Blu-ray 4K del film, Karen Allen ha commentato lo scontro, specificando di non aver mai pensato che la relazione tra Indiana e Marion sia iniziata in modo predatorio:

Harrison For d è Indiana Jones ne I predatori dell'arca perduta

"Immagino che si possano vedere sfumature sinistre. Magari il mio personaggio aveva 16 anni, non lo so. È sempre quello che ho immaginato, che lei avesse 16 anni, lui 26. Ed era lo studente di suo padre. Ma tutto è rimasto molto misterioso, non sappiamo nemmeno cosa sia accaduto. Voglio dire, avrebbero potuto baciarsi un paio di volte, e lei magari era completamente sconvolta, e lui avrebbe potuto semplicemente non voler essere coinvolto con qualcuno così giovane. E forse mio padre sarebbe stato furioso con lui".

Allen prosegue: "La cosa divertente è che non sappiamo quali siano le circostanze. Lei ovviamente si preoccupava per lui. Anche lui, magari, teneva a lei. Ma alla fine ha deciso che era una situazione pericolosa e non voleva essere coinvolto. Immagino che sia così, quando qualcosa è così vago, puoi colorarlo come vuoi. Ho avuto la tendenza a pensare a lui come a una persona abbastanza innocente. Quando lei dice: 'Era sbagliato e tu lo sapevi'. Penso che forse l'ha guidata in qualche modo. Ma quando dice che era una bambina, penso intendesse dire che aveva 16 anni. Qualcosa del genere. Non lo considero un pedofilo, anche se alcune persone hanno interpretato la frase in quel senso".

La scena dell'incontro tra Indy e Marion è degna di nota anche per il pugno con cui la ragazza colpisce l'archeologo. Karen Allen rivela di aver preso a pugni Harrison Ford diverse volte nei vari ciak:

"L'ho colpito diverse volte. Era leggermente infastidito, ma può succedere. Non avevo mai preso a pugni nessuno in un film prima, quindi mi hanno mostrato come farlo, e io ho fatto del mio meglio. Per quanto mi riguarda, il suo mento si è messo in mezzo alla mia mano".