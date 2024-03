I predatori dell'arca perduta, John Rhys-Davies ricorda l'avvelenamento da cibo sul set:'Volevo morire'

John Rhys-Davies, star di I predatori dell'arca perduta, il primo film della saga di Indiana Jones, ha ricordato un aneddoto spiacevole vissuto dal cast e dalla troupe sul set del film diretto da Steven Spielberg e uscito nelle sale nel 1981.

I predatori dell'arca perduta rappresenta l'esordio cinematografico del personaggio di Harrison Ford, lo spericolato archeologo Indiana Jones, impegnato nella ricerca dell'Arca dell'Alleanza. Tra le numerose storie che riguardano la lavorazione del film, Rhys-Davies ha ricordato la gastroenterite che colpì Ford e il resto della troupe durante le riprese in Tunisia.

Una brutta esperienza

Intervistato da Michael Rosenbaum nel suo podcast, John Rhys-Davies ha parlato della discussione tra il protagonista e il regista:"Ford disse 'Mi hai per tre ore, Steven. È una ripresa di tre giorni. È comunque una scena stupida, lui avrebbe solo tirato fuori la pistola e avrebbe sparato a lui...' Togli tre pagine dal copione'. Oh, sì è vero".

Rhys-Davies ha commentato anche il suo stato di salute in quel momento:"Ho perso 10 chili. Non so il resto del cast. Tutto ciò che so è che quando Steven... C'era una sequenza in cui sarei stato colpito dal cuoco tedesco e lui mi avrebbe portato fuori e... Credo che l'abbiamo comunque girata. Steven disse 'John, puoi chinarti per dargli una migliore visibilità?'. E mentre lo facevo vomitavo nella mia djellaba [tradizionale tunica] di fronte a 200 persone. Il successivo ricordo è quello di essere sdraiato in questo letto d'hotel. Sfortunatamente, è una stanza d'albergo dove non importa dove mettevo il letto, quella piccola colonna di formiche arrivava e camminava sul mio petto ed usciva da qualche parte. Quindi, sono sdraiato su questo letto, con le formiche, in cui avevo vomitato e avevo bisogno di evacuare, avevo temperatura di circa 40 gradi. Stavo morendo, probabilmente di dissenteria o difterite".

Poi accadde qualcosa, secondo il racconto dell'attore:"Sento la chiave girare nella serratura, e la piccola fiamma della vita comincia a risollevarsi mentre la porta si apre. Entra la nostra meravigliosa dottoressa australiana. E si china e dice 'Oh, Cristo. John, vedo che l'hai presa anche tu. Posso usare il tuo bagno?'. Dio è morto in quel momento. Ho capito che non c'era speranza, volevo morire. In ogni caso, massima reidratazione e ci si riprende. Ho perso 10 chili in due giorni... I miei intestini non sono stati più gli stessi dopo".