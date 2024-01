Indiana Jones: lo spettacolare set LEGO del tempio dell'idolo d'oro è sceso di prezzo su Amazon

Alcune sequenze cinematografiche sono rimaste impresse a fuoco nell'immaginario pop di tutti i tempi, diventando dei veri e propri modelli immortali da cui attingere per suggerire alcune dinamiche narrative specifiche e immediatamente riconoscibili. Fra queste troviamo sicuramente l'iconico complesso di momenti che introduce l'esordio, sul grande schermo, di Indiana Jones. L'insieme d'inquadrature che presentano il personaggio, insieme al contesto in cui si muove, sono state citate in ogni dove, plasmando lo stesso immaginario dell'avventuriero che, pur di ottenere un tesoro si muove fra pericoli e trappole di ogni sorta.

E se vi dicessimo che su Amazon il set LEGO che riproduce il tempio dell'idolo d'oro all'inizio de I predatori dell'arca perduta, in cui Indiana Jones esordisce nella saga, è attualmente in offerta?

Un set LEGO a tema Indiana Jones curato al dettaglio

Su Amazon il set LEGO Indiana Jones che riproduce le fattezze del tempio dell'idolo d'oro viene così descritto: "Rendi omaggio a Indiana Jones, con il set di costruzioni LEGO Il Tempio dell'Idolo d'Oro, che riproduce l'emozionante scena d'apertura del film I Predatori dell'Arca Perduta. Questo kit è ricco di dettagli e ha una base con quattro manopole per attivare diversi elementi ludici, come abbassare e illuminare l'idolo e far crollare un muro. Le funzioni offerte dal modellino da costruire consentono inoltre di far dondolare Indiana Jones su una liana nella grotta, o di vederlo inseguito da un masso gigantesco. Tuffati nell'avventura insieme ai personaggi del film I Predatori dell'Arca Perduta, grazie alle 4 minifigure LEGO incluse (Indiana Jones, Satipo, Belloq e un guerriero di Hovitos)".

Se siete anche voi fan intramontabili di Indiana Jones, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare un set del genere. Anche se lo sconto non è tantissimo, stiamo comunque parlando di una ricostruzione in mattoncini iconica e imperdibile.