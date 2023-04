Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà l'ultimo film del franchise, la conferma da Disney

Disney e Lucasfilm hanno annunciato che Indiana Jones e il quadrante del destino sarà l'ultimo capitolo dell'avventuroso franchise interpretato dalla star Harrison Ford. il film non solo concluderà l'esperienza del divo ottantenne nei panni del celebre archeologo, ma segnerà anche la fine del franchise.

"I miei leggendari collaboratori ed io siamo molto entusiasti di condividere con voi una nuovissima e ultima avventura di Indiana Jones", ha dichiarato il regista James Mangold commentando il debutto della pellicola in anteprima mondiale al Festival di Cannes a maggio, prima del suo arrivo nei cinema italiani il 28 giugno. Inoltre, un nuovo comunicato stampa diramato dalla stessa Disney descrive il film come "l'attesissimo capitolo finale dell'amato franchise".

In precedenza, la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy aveva dichiarato che lo studio non avrebbe mai fato il recasting per il ruolo di Indiana Jones, lasciando intendere che il franchise si sarebbe chiuso con la performance finale di Harrison Ford. "Non faremmo mai Indiana Jones senza Harrison Ford", ha detto. "Avendo appena finito il quinto film, posso dirvi che non c'è stato un giorno in cui sul set in cui non ho pensato, 'Sì, questo è Indiana Jones.'"

La conferma della Disney che Indiana Jones e il Quadrante del Destino concluderà definitivamente la storia di Indy segue le voci che vorrebbero la serie spin-off su Indiana Jones in preparazione per Disney+ cancellata da Lucasfilm per volere della Disney.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino, quinto capitolo dell'iconico franchise di Indiana Jones, vede il ritorno di Harrison Ford nel ruolo del leggendario eroe archeologo ed è diretto da James Mangold. Oltre a Ford, nel cast del film figurano anche Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook Oliver Richters, Ethann Isidore e Mads Mikkelsen.