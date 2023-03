Oscar 2023: Ke Huy Quan abbraccia Harrison Ford, la commovente reunion di Indiana Jones

Dopo 38 anni le star di Indiana Jones e il tempio maledetto Harrison Ford e Ke Huy Quan sono tornate a riunirsi, stavolta sul palco degli Oscar 2023, quando Ford ha presentato l'Oscar per il miglior film, andato a Everything Everywhere All At Once.

Quando Quan è salito sul palco insieme al resto del team di Everything Everywhere All at Once per accettare l'Oscar per il miglior film negli ultimi minuti della trasmissione, Ford e Quan hanno celebrato la grande serata di Quan con un abbraccio.

Everything Everywhere All at Once è stato il trionfatore degli Oscar 2023 e si è portato a casa sette statuette, tra cui quella per il miglior attore non protagonista, andata a Ke Huy Quan.

Guadagnandosi la prima standing ovation della serata, Quan è salito sul palco e ha gridato a sua madre di 84 anni, che stava guardando la cerimonia da casa: "Mamma, ho appena vinto un Oscar!"

Indiana Jones 5, Harrison Ford sulle critiche a il Regno del Teschio di Cristallo: "Dove sono adesso?"

L'attore ha poi dichiarato tra le lacrime: "Il mio viaggio è iniziato su una barca. Ho passato un anno in un campo profughi. E in qualche modo, sono finito qui sul palcoscenico più grande di Hollywood. Dicono che storie come questa capitano solo nei film. Non riesco a credere che stia succedendo a me. Questo... questo è il sogno americano!"

Quan ha concluso il suo commovente discorso ringraziando l'Academy e confessando: "I sogni sono qualcosa in cui devi credere. Ho quasi rinunciato ai miei. A tutti voi là fuori, per favore mantenete vivo il vostro sogno."