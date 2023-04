Emergono nuovi dettagli sulla durata del quinto capitolo di Indiana Jones che sarà presentato in anteprima a maggio al Festival di Cannes 2023.

Dopo il nuovo trailer di Indiana Jones e il Quadrante del destino lanciato durante la Star Wars Celebration 2023, l'attesa dei fan è alle stelle per il ritorno di Harrison Ford nei panni dell'iconico avventuriero. A quanto pare Indiana Jones e il Quadrante del destino sarà il film più lungo dell'intera saga con una durata che si assesta sui 143 minuti, ovvero oltre le 2 ore e 20 minuti.

Ma l'eccessiva durata non sembra spaventare Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, che ai microfoni di Collider ha dichiarato: "Il film durerà attorno alle 2 ore e 22, 23 minuti. Siccome la durata di un film è diventato un argomento molto dibattuto devo dire che i primi capitoli della saga erano molto più corti ma, per quanto mi riguarda, non contano i minuti ma i chilometri percorsi e soprattutto le emozioni che vengono evocate".

Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà l'ultima pellicola del franchise, come confermato proprio in queste ore e vedrà Harrison Ford interpretare ancora una volta il "leggendario eroe". L'archeologo sarà alle prese con una nuova era e con nuovi personaggi, Phoebe Waller-Bridge interpreta la sua figlioccia Helena Shaw.

Il film è diretto da James Mangold e prodotta da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall'originale I predatori dell'arca perduta nel 1981.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023, in programma a maggio, e arriverà poi nelle sale il 28 giugno.