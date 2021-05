Indiana Jones 5: la Sicilia farà da sfondo alle riprese del film con Harrison Ford

Dal mese di luglio a quello di ottobre, Harrison Ford ed il cast di Indiana Jones 5 si trasferiranno in Sicilia per le riprese del nuovo film della saga.

Le riprese di Indiana Jones 5, nuovo capitolo del franchise d'avventura, dureranno da luglio ad ottobre ed avranno come sfondo la Sicilia, in particolare la località di Segesta, tra Trapani e Palermo.

Sean Connery e Harrison Ford in una scena di indiana Jones e l'ultima crociata

Quando manca oltre un anno all'uscita nelle sale di Indiana Jones 5, l'hype per il quinto capitolo del franchise è ormai alle stelle. Il film arriverà a dodici anni di distanza da quello precedente, a sua volta uscito venti anni dopo Indiana Jones e l'ultima crociata. Il nuovo film della saga vedrà Steven Spielberg ricoprire esclusivamente il ruolo di produttore esecutivo, con James Mangold che invece ne firmerà la regia. Per quanto riguarda la produzione dell'opera, sarà la Sicilia a far da sfondo alle riprese, in particolare la località di Segesta. La notizia è stata riportata dall'edizione di Palermo de La Repubblica, la quale ha previsto il primo ciak a luglio e l'ultimo ad ottobre.

il fascinoso Harrison Ford in una scena del film Indiana Jones e il regno del Teschio di cristallo

Spostando l'attenzione sul cast di Indiana Jones 5, ricordiamo che Harrison Ford tornerà ad interpretare l'archeologo più amato del cinema e sarà affiancato da Phoebe Waller-Bridge, star di Fleabag, ed anche da Mads Mikkelsen. Di recente, l'attore danese è stato protagonista di Un altro giro, film di Thomas Vinterberg che ha vinto l'Oscar per la miglior opera in lingua straniera. In futuro, lo vedremo invece nel ruolo di Gellert Grindelwald nel terzo film di Animali Fantastici, ricoperto in precedenza da Johnny Depp. "Sono molto entusiasta per questo ruolo. L'altro giorno ho rivisto I predatori dell'arca perduta ed è così ben fatto, affascinante, con un impianto narrativo fenomenale. È un grande onore far parte di questo franchise con cui sono cresciuto", ha detto Mikkelsen a Collider riguardo il suo ruolo in Indiana Jones 5, spiegando di aver già letto lo script firmato da Jonathan Kasdan, George Lucas, Philip Kaufman e David Koepp. "Mi hanno chiesto di costruire questo personaggio insieme a loro", ha concluso l'attore.