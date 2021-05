Indiana Jones 5: svelate le prime foto di una location usata per il film

Le riprese di Indiana Jones 5 stanno per iniziare in Svizzera e online sono stati svelati dei dettagli riguardanti le location che verranno utilizzate.

Il sito Switzerland_Forever ha infatti confermato che le scenografie stanno venendo completate e tra i luoghi che verranno utilizzati sembra esserci quel che resta di un edificio storico, probabilmente la torre di un castello.

Per ora i produttori di Indiana Jones 5 non hanno rivelato molte anticipazioni riguardanti la trama del nuovo capitolo delle avventure del famoso archeologo interpretato da Harrison Ford e non resta quindi che attendere per scoprire se emergerà qualche spoiler dopo l'arrivo del cast e della troupe sul set.

Nel cast del lungometraggio ci saranno, oltre ovviamente alla star Harrison Ford, anche Thomas Kretschmann, Mads Mikkelsen e Phoebe Waller-Bridge, e le new entry Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson.

Alla regia di Indiana Jones 5, dopo la rinuncia di Steven Spielberg, ci sarà ora James Mangold. L'uscita nelle sale è prevista, dopo numerosi posticipi, il 29 luglio 2022.

Nel team della produzione del film ci sarà anche il compositore John Williams che ritornerà nel mondo dell'iconico archeologo a distanza di quarant'anni dall'uscita nelle sale di I predatori dell'arca perduta. Jonathan Kasdan ha firmato la sceneggiatura inizialmente delineata da David Koepp, che aveva già firmato Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.