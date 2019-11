Pochi giorni fa Il Trono di Spade aveva mandato in fibrillazione i fan con un tweet molto semplice che si prestava a mille interpretazioni: Winter is Coming. Adesso è stato svelato l'arcano: il significato di quel tweet è che è in arrivo la serie completa in Blu-ray e DVD.

Relive #GameofThrones with The Complete Series on Blu-ray™ and DVD on 12.3

Quando sul profilo Twitter de Il Trono di Spade era apparso un nuovo post molti si erano chiesti se quel Winter is Coming così iconico e ormai leggendario si riferisse a novità in arrivo, magari dal fronte letterario o televisivo, insomma molti speravano che si trattasse del nuovo libro di George R.R. Martin, autore della saga o del trailer del nuovo spinoff de Il Trono di Spade, atteso con curiosità.

Alla fine quel tweet è stato rivelato nelle sue intenzioni: Winter is Coming, e con esso anche il cofanetto de Il trono di spade in Blu-ray. La reazione dei fan però non è stata delle più entusiastiche.

"A noi interessano solo le stagioni dalla 1 alla 6, però potreste rifare le ultime due" - propone un fan. Qualcun altro, più drastico, sentenzia: "Non guarderò mai più un solo episodio de Il Trono di Spade finché vivo per quanto faceva schifo l'ottava stagione.". E tra un "andate a quel paese" e l'altro, altri ringraziano cortesemente, ma ribadiscono di non aver bisogno del DVD. Il finale de Il Trono di Spade - in particolare dell'ottava stagione - è stato uno dei più divisivi e discussi che si siano visti in TV. Un finale per il quale è stata lanciata una petizione per avere un remake della stagione 8 e che ha costretto gli showrunner a darsi letteralmente alla macchia, mentre tra i membri del cast, qualcuno ha difeso le scelte creative degli sceneggiatori e altri invece, hanno ammesso di essere rimasti insoddisfatti di come si sia chiusa una delle serie più importanti degli ultimi anni. Si parla già di un finale alternativo de Il Trono di Spade, ma chissà se esiste davvero e verrà mai rivelato al pubblico.