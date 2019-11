Il Trono Spade aveva un finale alternativo che non vedremo mai

Il Trono di Spade, il cast dell'epica serie tv di HBO avrebbe girato un finale alternativo, che probabilmente non vedremo mai. Almeno così racconta Kristofer Hivju, l'interprete di Tormund "Veleno dei Giganti".

L'episodio finale de Il Trono di Spade è stato sicuramente uno dei più discussi di tutto il panorama seriale, avendo riscosso aspre critiche da parte del pubblico - che ha dato vita addirittura a delle petizioni online per cambiarne gli avvenimenti - e anche dalla critica. Tutto questo nonostante la nomination agli Emmy Award per la Miglior Sceneggiatura, tra le 32 candidature totali che lo show si è portato a casa per l'ottava stagione.

Ora l'attore Kristofer Hivju avrebbe rivelato a metro.uk che "Abbiamo girato una versione alternativa del finale de Il Trono di Spade. È stato più che altro per divertimento, ma non so se mi è permesso parlarvene".

Hivju stesso si è detto sorpreso di come sono andate a finire le cose per Westeros e il resto del mondo creato da George R.R. Martin e portato sul piccolo schermo da David Benioff e D.B. Weiss.

"La cosa più divertente è che dopo la settima stagione mi ero fatto le mie teorie, come i fan e tutti nel cast, così ci ritrovavamo centinaia di teorie diverse. Sceglierne solo una sarebbe stato difficile, ma ci sono state tante cose che non mi sarei mai aspettato; c'è stato questo elemento di sorpresa, che mi è piaciuto".

CNN ha contattato HBO riguardo alle dichiarazioni di Hivju, ma un rappresentante del network avrebbe affermato di "non avere alcuna informazione in merito a un finale alternativo di Game of Thrones", e avrebbe avanzato l'ipotesi che l'attore stesse semplicemente scherzando.

Chi avrà detto la verità? Lo scopriremo mai?