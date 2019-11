Il Trono di Spade: il tweet dal profilo ufficiale manda i fan nel panico

Il Trono di Spade si è concluso mesi fa con un finale che ha diviso i fan e adesso il profilo ufficiale Twitter della serie ha mandato i fan in fibrillazione con un tweet semplice semplice, di tre parole: Winter is Coming. Che potrebbe indicare novità in arrivo.

Di cosa potrebbe trattarsi? L'arrivo di una nuova serie legata alla mitologia de Il trono di spade? Un accenno al fatto che lo scrittore George R.R. Martin ha finalmente finito di scrivere il suo prossimo libro, o una semplice osservazione sul tempo, visto che siamo ormai a fine novembre e di fatto l'inverno sta arrivando (e con esso la stagione fredda, l'ansia da shopping natalizio ecc. ecc.)

In ogni caso il tweet ha scatenato - giustamente - le reazioni più disparate.

Winter is coming. — Game of Thrones (@GameOfThrones) November 25, 2019

Come sappiamo anche se la serie principale si è conclusa, HBO ha confermato l'arrivo di una nuova serie House of the Dragon (dopo aver cancellato un'altra serie in lavorazione che vedeva nel cast anche Naomi Watts). Chissà, forse il tweet si riferisce proprio ai nuovi progetti televisivi legati alla saga di Martin che HBO intende portare avanti. La verità dovrebbe essere rivelata a breve.

STOP PLAYING WITH US — Alan Cristiano (@Cr7Alanr) November 25, 2019

I think they literally meant winter is coming. Not another season 😂 — Fonzo 🖕🏼#Lakers (@Fonzo205) November 25, 2019