Il Trono di Spade: annunciata la data di debutto di Aegon’s Conquest, primo film della saga

Dopo oltre dieci anni di ipotesi, progetti abbandonati e discussioni mai arrivate sul grande schermo, Il Trono di Spade ha finalmente una data per il suo debutto cinematografico. Warner Bros. ha annunciato che Game of Thrones: Aegon's Conquest arriverà nelle sale il 1° giugno 2029, aprendo ufficialmente una nuova strada per l'universo fantasy tratto dalla saga letteraria di George R.R. Martin.

Aegon's Conquest porterà al cinema la nascita del dominio dei Targaryen

Il film sarà diretto da Owen Harris, già dietro la macchina da presa per alcuni episodi di A Knight of the Seven Kingdoms, Black Mirror e Mrs. Davis, mentre la sceneggiatura è firmata da Beau Willimon, creatore di House of Cards e tra gli autori di Andor.

Il Trono di Spade, una scena

Warner Bros. aveva già confermato il titolo durante il CinemaCon di quest'anno, ma ora il progetto ha finalmente una collocazione precisa nel calendario cinematografico. Al momento non sono stati annunciati gli interpreti.

Aegon's Conquest racconterà la conquista di Westeros da parte di Aegon I Targaryen, il sovrano che, insieme alle sorelle e mogli Visenya e Rhaenys, riuscì a riunire gran parte dei Sette Regni sotto un'unica corona. È una storia ambientata molto prima degli eventi raccontati nella serie HBO e permette quindi al franchise di esplorare un periodo ancora inedito sul grande schermo.

L'idea di trasformare Il trono di spade in un film non è affatto nuova. Se ne parla addirittura dal 2013, quando la serie tratta da A Song of Ice and Fire era ancora nel pieno del suo successo televisivo. All'epoca, i creatori della serie David Benioff e D.B. Weiss avevano proposto a HBO l'idea di concludere la storia con una trilogia cinematografica. Il progetto, però, non arrivò mai a concretizzarsi e la serie proseguì fino al finale trasmesso nel maggio 2019.

Ora Warner Bros. ha deciso di portare il franchise in una direzione completamente diversa, scegliendo una vicenda precedente alla storia principale e trasformandola in un film pensato direttamente per il cinema.

La scelta di Aegon's Conquest consente inoltre di evitare di riprendere le vicende di personaggi già conosciuti dal pubblico televisivo. Al posto di Jon Snow, Daenerys Targaryen o Tyrion Lannister, il film potrà concentrarsi sulle origini del potere che avrebbe poi dato forma alla storia di Westeros.

George R.R. Martin aveva già detto no

Il debutto cinematografico di Il Trono di Spade non sostituirà le produzioni televisive dell'universo creato da Martin. HBO ha infatti attualmente due serie attive legate al franchise.

Le coste de Il Trono di Spade

House of the Dragon ha trasmesso la sua terza stagione durante l'estate, mentre la seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms è attesa per il prossimo anno. Harris, che dirigerà Aegon's Conquest, ha già lavorato proprio all'interno di quest'ultima serie. Il nuovo film rappresenta quindi un'espansione ulteriore dell'universo di Westeros, questa volta con una produzione destinata alle sale e con una storia che precede di secoli gli eventi della serie originale.

Il progetto assume un significato particolare anche considerando la posizione espressa in passato da George R.R. Martin sulla possibilità di realizzare un film della saga.

Nel 2015 l'autore aveva raccontato di aver rifiutato per anni le proposte cinematografiche perché non voleva che la complessità dei suoi libri venisse sacrificata per adattarla alla durata di un film. Martin temeva inoltre che una versione cinematografica potesse finire per concentrarsi soprattutto su personaggi come Jon Snow o Daenerys Targaryen. "Non avevo bisogno dei soldi, quindi avevo il potere di dire la parola più sexy di Hollywood: "no"", aveva dichiarato all'epoca.

A dieci anni di distanza, però, la situazione è cambiata. Game of Thrones: Aegon's Conquest non dovrà comprimere una delle storie già raccontate nei romanzi o nella serie HBO: partirà da un periodo storico completamente diverso e porterà sul grande schermo la conquista che ha gettato le fondamenta del regno dei Targaryen. Il debutto cinematografico di Il Trono di Spade è fissato per il 1° giugno 2029.