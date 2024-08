A Knight of the Seven Kingdoms: lo spinoff de Il trono di spade ha trovato il suo Daeron Targaryen

La serie spinoff de Il Trono di Spade, A Knight of the Seven Kingdoms, trova il suo Daeron Targaryen ed è quasi pronta a debuttare l'anno prossimo.

L'attesa per il prossimo spin-off di "Game of Thrones" si fa sempre più intensa, soprattutto dopo l'annuncio dei nuovi membri del cast per "A Knight of the Seven Kingdoms". Tra i volti nuovi, Henry Ashton è stato scelto per interpretare Daeron Targaryen, un personaggio che condivide il nome con un membro della famiglia Targaryen che vedremo anche in "House of the Dragon", sebbene in un contesto storico diverso.

Lo spin-off di Game of Thrones ha il suo Daeron Targaryen

Basata sui racconti "Tales of Dunk and Egg" di George R.R. Martin, la serie porterà in scena una nuova generazione di personaggi legati alla Casa Targaryen e non solo. Oltre a Ashton, la serie vedrà Edward Ashley nei panni di Ser Steffon Fossoway e Daniel Monks in quelli di Ser Manfred Dondarrion. Questi personaggi si uniranno a Peter Claffey, che interpreterà il protagonista Ser Duncan the Tall (Dunk), e Dexter Sol Ansell, che sarà il giovane scudiero Egg.

Una scena de Il Trono di Spade

"A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight", che debutterà nel 2025, sarà una miniserie di sei episodi e rappresenterà una narrazione più intima e concentrata sui personaggi rispetto ai toni epici delle altre serie dell'universo di "Il trono di spade".

George R.R. Martin sarà coinvolto nella produzione insieme a Ira Parker, mentre Ryan Condal, showrunner di "House of the Dragon", fornirà la sua consulenza per garantire coerenza all'interno dell'universo narrativo.