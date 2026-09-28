Grande Fratello Vip, Marina La Rosa risponde ad Alex Belli: "Su*a"

La nomination di Marina La Rosa ha acceso la tensione con Alex Belli. Tra accuse, provocazioni e battibecchi nella Casa, il confronto è degenerato fino alla dura replica della concorrente.

Al Grande Fratello Vip si accende lo scontro tra Marina La Rosa e Alex Belli. Dopo la nomination e alcuni battibecchi avvenuti nella Casa, il rapporto tra i due concorrenti sembra essere arrivato a un punto di rottura.

Tutto è iniziato durante l'ultima puntata del reality, quando Marina La Rosa ha deciso di nominare Alex Belli. La motivazione della concorrente è stata piuttosto precisa: "Vorrei vedere più la persona e meno il personaggio".

Parole che hanno evidentemente colpito Alex, che ha replicato tirando in ballo il passato di Marina e il soprannome di gatta morta che l'aveva accompagnata durante la sua partecipazione alla prima edizione del reality nel 2000.

Alex Belli nel confessionale

Lo scontro tra Marina La Rosa e Alex Belli

Da quel momento la tensione tra i due non si è placata. Nel corso del fine settimana nella Casa ci sono stati diversi confronti e battibecchi, fino ad arrivare a un nuovo scontro durante un momento trascorso in cucina.

Al centro della discussione anche un'esigenza di Marina La Rosa, che ha chiesto che il cibo destinato a lei, essendo vegana, non venisse a contatto con la carne. Alex Belli ha colto l'occasione per criticare il comportamento della concorrente e metterne in discussione la capacità di convivere con gli altri in Casa. "Non sopporto le persone ignoranti", ha detto Alex. La replica di Marina è stata immediata: "Non hai visto che ti sto ignorando?".

Il confronto è poi proseguito con toni sempre più accesi. Alex ha fatto notare a Marina che gli spaghetti che stava preparando Carmen Di Pietro non potevano essere contaminati, rivolgendole anche una critica personale. "Pensavo fossi una donna più intelligente", è stata una delle frasi rivolte alla concorrente. Marina La Rosa non ha però lasciato cadere la provocazione e ha risposto a tono: "Respira e fatti due spaghetti di ca.zi tuoi".

Poco dopo è arrivata anche la frase che ha chiuso il botta e risposta. Marina ha annunciato di voler utilizzare una parola siciliana breve ma dal significato molto chiaro, prima di pronunciare: "Su.a". Lo scontro tra Marina La Rosa e Alex Belli è quindi destinato a essere uno degli argomenti della prossima puntata del Grande Fratello Vip, dove i due potrebbero tornare a confrontarsi davanti agli altri concorrenti e al pubblico.