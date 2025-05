George R.R. Martin produrrà un film d'animazione tratto da un'opera di un suo defunto amico

George R. R. Martin produrrà A Dozen Tough Jobs, film d'animazione tratto dal libro del compianto amico Howard Waldrop, che reinterpreta le dodici fatiche di Ercole nel Mississippi degli anni '20. Un ex mezzadro prende il posto dell'eroe greco in questa rilettura originale affidata all'animazione dello studio Blue Spirit, già dietro al successo di Blue Eye Samurai.

George R. R. Martin riscrive le fatiche di Ercole

Quando George R.R. Martin decide di mettere mano a un mito, il risultato promette di sovvertire le regole della narrazione classica. È il caso di A Dozen Tough Jobs, nuovo progetto animato prodotto in collaborazione con Lion Forge Entertainment e tratto dall'omonimo libro di Howard Waldrop, amico fraterno e stimato scrittore scomparso. Il film riprende le leggendarie dodici fatiche di Ercole, traslandole nell'America degli anni '20, tra le piantagioni del profondo Sud e l'eredità della segregazione. A impersonare l'eroe non è un semidio greco, ma un ex mezzadro afroamericano in cerca di riscatto e libertà. Una scelta dirompente che rilegge la mitologia alla luce delle tensioni storiche e culturali statunitensi.

George R.R. Martin in uno scatto

Martin, affiancato da David Steward II e Stephanie Sperber, guiderà la produzione, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Joe R. Lansdale, autore di Bubba Ho-Tep e della serie Hap & Leonard. L'animazione sarà curata dai francesi di Blue Spirit, già acclamati per Blue Eye Samurai, e chiamati ora a restituire con la stessa potenza visiva l'atmosfera vibrante e contraddittoria del Sud rurale tra folklore e realtà.

"Se c'è qualcuno che conosce il potere delle storie epiche e dei grandi universi narrativi, è George R. R. Martin", ha dichiarato David Steward II. "Con A Dozen Tough Jobs stiamo reinventando una leggenda immortale attraverso prospettive fresche e culturalmente profonde. Non è solo una nuova versione, è un'operazione rivoluzionaria che spinge il mito in territori mai esplorati prima". Un'ambizione condivisa da Stephanie Sperber, che ha sottolineato: "Siamo entusiasti di lavorare con Blue Spirit, uno dei migliori studi d'animazione attualmente attivi. Il loro stile sofisticato darà vita al mondo del profondo Sud degli anni '20 in modo potente e sorprendente, come già accaduto con Blue Eye Samurai".

Con un background che affonda le radici tra mitologia, storia afroamericana e linguaggi visivi d'avanguardia, A Dozen Tough Jobs si preannuncia come un viaggio fuori rotta nei territori del mito, capace di mescolare l'epico con il terreno, il fantastico con il reale.