Un Posto al Sole, anticipazioni 29 settembre: Rosa alla ricerca di Damiano

Grillo tiene ancora Eduardo in ostaggio, e anche Damiano non è tornato a casa. Nell'episodio di martedì 29 settembre, preoccupata, Rosa si metterà alla ricerca del compagno, ma finirà proprio per chiedere aiuto alla persona più sbagliata: proprio Grillo.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì, in onda tutti i giorni alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Damiano Un posto al sole

Dopo che anche Damiano è finito nelle sue grinfie, Grillo continua il suo spietato piano contro lui ed Eduardo, ma la misteriosa scomparsa di Renda potrebbe compromettere la sua vendetta.

Al Vulcano, Serena prova a ricucire i rapporti tra Samuel e Nunzio, mentre Lorenza torna a complicare le cose. Mariella, sempre più conquistata dallo yoga, riesce infine a coinvolgere un nuovo e improbabile partecipante: Renato.

Anticipazioni 29 settembre: Rosa alla ricerca di Damiano

Rosa

Ora che anche Damiano sembra essersi dissolto nel nulla, Rosa è sempre più in ansia e spaventata; così, nel tentativo di fare chiarezza, comincia a fare domande in giro, finendo per imbattersi proprio in Grillo. Ignara del coinvolgimento dell'ispettore nella vicenda, la Picariello gli chiederà aiuto, scatenando ancora di più la reazione del poliziotto nei confronti di Eduardo e Damiano.

Al Vulcano intanto, dopo l'allontanamento di Micaela, Lorenza sembra aver preso definitivamente il posto della gemella, ottenendo il controllo dell'account del locale. Ma la situazione è tutt'altro che risolta: tra i soci e Samuel infatti, continua a esserci tensione, con il cuoco che continua a sostenere la mala fede della nuova cameriera. Nel frattempo, la sessione di yoga si arricchisce di partecipante del tutto inaspettato, Renato, la cui performance si rivelerà però un vero disastro. L'esperienza farà capire a Mariella che Sasà le manca più di quanto voglia ammettere e spingerà Guido a intervenire per tentare di far riappacificare i due amici.