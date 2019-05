Il trono di spade 8: ecco quale personaggio, in origine, doveva sopravvivere

Gli sceneggiatori de Il trono di spade 8 hanno rivelato quale personaggio, in origine, sarebbe dovuto sopravvivere.

Il finale della serie dei record HBO non ha soddisfatto tutti, tanto che molti fan hanno lanciato una petizione per riscrivere l'ultima stagione de Il trono di spade con nuovi sceneggiatori. Gli stessi sceneggiatori svelano di aver fatto dei cambiamenti nel corso dello sviluppo del finale, ad esempio oggi scopriamo che uno dei personaggi defunti, nella prima versione, sarebbe dovuto sopravvivere.

Si tratta di Ser Jorah Mormont (Iain Glen) che, nella mente degli autori sarebbe dovuto uscire indenne dal finale de Il trono di spade, almeno così indicava la prima versione della sceneggiatura. Lo scrittore Dave Hill ha svelato che l'idea di vedere Ser Jorah che accompagna Jon Snow oltre la Barriera nella scena finale è stata scartata, preferendo la morte del personaggio che perisce per difendere il suo amore e la sua Regina, Daenerys."

"Per lungo tempo vedere volevamo Ser Jorah alla Barriera nel finale. I tre che escono dal tunnel erano Jon, Jorah e Tormund. Ma per arrivare alla Barriera, Jorah avrebbe dovuto abbandonare Dany prima degli eventi del gran finale, non c'era altro modo per darlo. E Jorah doveva avere una morte nobile per difendere la donna che ama."

Cosa ne pensa Iain Glen del finale riservato al suo personaggio? Ecco le parole dell'attore: "C'è una certa dolcezza in questa fine perché Jorah non sarà mai ciò che lei sarà capace di fare. E' meglio così, per lui è una benedizione non conoscere mai la sorte di Dany. Da un punto di vista pragmatico, la morte di Jorah ha uno scopo importante. Dove avremmo potuto condurlo dopo questi eventi? Come cavolo facciamo a saperlo?."

