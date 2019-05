Il Trono di Spade 8: petizione dei fan scontenti ha superato 1 milione di firme!

Quanti sono i fan de Il Trono di Spade 8 scontenti? Sicuramente oltre 1 milione, e lo sappiamo grazie alla petizione lanciata su Change.org subito dopo la messa in onda dell'episodio 8x05, che chiedeva di rifare completamente l'ultima stagione dello show dei record.

Certo, tra tutte le petizioni lanciate in settimana dai fan inferociti per qualcosa, questa è stata forse la più assurda: non che HBO non tenga conto dei suoi spettatori, ma non spenderebbe di certo centinaia di milioni di dollari per realizzare una nuova versione "fan approved" delle 6 ultime puntate per cui, nel corso dei due anni di lavorazione, sono stati già spesi centinaia di milioni di dollari. E questo senza neppure considerare i contratti scaduti di attori e addetti ai lavori. Per cosa poi? Per sentire altre critiche su qualunque possa essere una seconda, terza o anche quarta versione?

Il Trono di Spade 8: una petizione chiede la realizzazione di una nuova versione dell'ultima stagione

Qualcuno però deve averci creduto davvero e non si spiega in altro modo il risultato incredibile della petizione che ha raggiunto e superato, in meno di una settimana, il milione di firmatari. E anche questo, in realtà, non fa altro che confermare un dato già in possesso della rete: il numero sempre crescente di spettatori scontenti cresce di pari passo con il numero di persone che hanno guardato ciascuno dei 5 episodi fin qui andati in onda della stagione conclusiva de Il trono di spade. E che si appresta a guardare anche l'ultima puntata, se si stima che 10 milioni di americani non andrà al lavoro per godersi l'ultima avventura. La risposta al perchè non ci sarà mai un'altra storia per Daenerys e compagni (se non quella, quando arriverà, contenuta nei libri di Martin)? Perchè con il record di pubblico infranto proprio con The Bells, HBO la sua vittoria l'ha già avuta.

Il Trono di Spade 8x05 stabilisce un nuovo record di ascolti