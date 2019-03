Il trono di spade 8: arrivano le uova di Pasqua dedicate ai draghi di Daenerys!

Francesco Bellu

Per celebrare Il trono di spade 8, Deliveroo ha realizzato delle uova di Pasqua speciali ispirate alla storia di Daenerys e dei suoi tre draghi. Ricordate quelle regalate da Illyrio Mopatis a alla khaleesi in occasione del suo matrimonio con Khal Drogo? Ecco, queste uova di cioccolato sono davvero simili a quelle di drago.

Le uova targate Il trono di spade sono alte 20 centimetri, pesano un chilo e sono di cioccolato bianco steso a mano, per fare in modo che assomiglino a quelle del serial fantasy, ma soprattutto hanno un prezzo molto contenuto, circa 80 pence, che più o meno corrisponde ai nostri 90 centesimi. Purtroppo, come riporta il sito Gizmodo, saranno commercializzate solo in Gran Bretagna, tra Londra, Manchester e Leeds, in un periodo limitato, tra il 14 aprile, data della premiere della stagione, e il 21, il giorno di Pasqua. Per l'occasione verrà creato un temporary restaurant, The Hatchery (L'incubatrice), dove sarà possibile acquistarle grazie a Deliveroo Editions, il servizio apposito utilizzato di solito per consegnare piatti 'stellati' ed esclusivi di grandi chef.

"La Pasqua sta arrivando, così come la stagione finale del nostro passatempo preferito grondante sangue. - spiegano i manager di Deliveroo - Assistiamo a incredibili picchi di ordinazioni in concomitanza delle première e dei season finale e abbiamo pensato: 'Quale modo migliore per festeggiare i fan più accaniti, di queste creazioni con squame e scaglie?'. Da qui l'idea che sicuramente farà contenti gli spettatori più assidui e (anche) golosi di una delle serie tv più attese del 2019. Non è comunque la prima volta che Il trono di spade viene celebrato in modo simile: l'anno scorso la catena di supermercati Morrisons aveva messo in vendita un'edizione limitata di uova di drago di cioccolato e diversi ristoranti e maître chocolatier in tutto il mondo si erano scatenati con creazioni molto originali.

Non resta quindi che aspettare l'inizio della stagione, magari con un paio di uova di drago di cioccolato di fronte al televisore. Chissà, magari potrebbero sbucare fuori degli altri piccoli Drogon, Viserion e Rhaegal a cui piace il fondente.

La première de Il Trono di Spade 8 andrà in onda domenica 14 aprile su HBO e, nella notte tra il 14 e il 15, in Italia, su Sky Atlantic.

