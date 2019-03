Il Trono di Spade 8: la durata di tutti gli episodi dell'ultima stagione!

Marica Lancellotti

É stata appena svelata la durata di tutti gli episodi de Il Trono di Spade 8, dopo che già in mattinata HBO aveva reso noto il minutaggio netto - dunque senza considerare gli spazi pubblicitari - delle prime due puntate, in onda a partire dal 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic.

Ecco quanto dureranno le 6 puntate della stagione finale de Il trono di spade:

Il Trono di Spade 8x01 - 54 minuti

Il Trono di Spade 8x02 - 58 minuti

Il Trono di Spade 8x03 - 60 minuti

Il Trono di Spade 8x04 - 78 minuti

Il Trono di Spade 8x05 - 80 minuti

Il Trono di Spade 8x06 - 80 minuti

Possiamo così notare che il minutaggio aumenta progressivamente con il progredire della stagione, cosa non insolita per lo show dei record, sicuramente una delle serie tv più attese del 2019. Il finale della settima stagione, che fino ad ora è stato l'episodio più lungo del Trono, aveva una durata simile a quella della puntata che chiuderà l'intera serie.

A proposito del gran finale, i due showrunner Benioff e Weiss hanno dichiarato pochi giorni fa che non sono sicuri possa piacere a tutti: "Vogliamo che le persone amino l'epilogo. Per noi è così importante. Abbiamo trascorso 11 anni a lavorare a questa serie. Sappiamo però che non importa ciò che facciamo, anche se sarà una versione ottimale della storia, ci sarà sempre un certo numero di persone che odieranno persino la versione migliore di tutte quelle possibili". Per poi aggiungere: "Non c'è nessuna versione a cui tutti reagiscano dicendo: 'Devo ammetterlo, sono d'accordo con ogni altra persona sul pianeta che sia proprio questo il modo perfetto per concludere la storia'. Si tratta di una realtà impossibile che non esiste. Spero di ottenere una discussione in stile epilogo di Breaking Bad in cui si parla di 'Diamo A o A+?' [...] Fin dall'inizio abbiamo parlato di come lo show si sarebbe concluso. Una buona storia non è tale se si ha un brutto finale. Ma ovviamente ci preoccupiamo".

In totale assisteremo a 6 ore e 50 minuti di Trono di Spade, il che vuol dire meno della trilogia de Il Signore degli Anelli, ma, come abbiamo già imparato con lo show HBO, l'importante non è il minutaggio ma la qualità dell'episodio. E chissà che la première dell'ottava stagione non riesca a battere il precedente record di ascolti dello show, che appartiene proprio alla puntata finale della stagione 7 con 16,5 milioni di spettatori.