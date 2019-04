Il trono di spade 8: Kit Harington è una star del burlesque al SNL

Kit Harington si è esibito in un buffo numero di burlesque durante l'ultima puntata del Saturday Night Live, il popolarissimo show comico americano andato in onda ieri sera sulla NBC.

L'attore era stato invitato allo spettacolo per parlare de Il trono di spade 8 e si è divertito a partecipare ad alcuni sketch in cui si è preso ironicamente in giro.

Nella scena del burlesque vediamo Kit Harington interpretare un uomo che si imbuca alla festa di addio al nubilato della sua fidanzata per farle uno spogliarello a sorpresa. Non sapendo però come farlo al meglio ha chiesto a un'esperta, impersonata da Kate McKinnon, la quale prima gli ha insegnato come muoversi e togliersi gli abiti al ritmo di musica, per poi godersi la scena in un angolo con la sigaretta accesa. Il ballo funziona alla perfezione: l'interprete di Jon Snow entra in campo vestito con una mise minimal rosso fuoco con pizzi neri, scatenando l'ilarità del pubblico presente allo spettacolo e i commenti maliziosi delle amiche della fidanzata, che apprezzano il fisico scultoreo del nostro guardiano della notte preferito.

Il Trono di Spade: Jon Snow in una foto dell'episodio Oltre la Barriera

Per tutta la durata del Saturday Night Live, Il trono di spade è stato parodiato e dissacrato nei modi più disparati con effetti esilaranti. Uno dei più riusciti è Game of Thrones: Special Victim Unit che riprende il noto spin-off di Law&Order, in cui vediamo i due veri attori della serie creata da Dick Wolf, Mariska Hargitay e Ice T investigare su un delitto tra le mura di Approdo del Re.

Il Trono di Spade: Kit Harington in una foto di Eastwatch

Mancano una manciata di giorni per scoprire i segreti del popolarissimo show nato dalla fantasia di George R.R. Martin, una delle serie più attese dell'anno: il 14 aprile andrà in onda su HBO la prima puntata dell'ottava stagione. In Italia si potrà seguirla in contemporanea su Sky Atlantic in lingua originale e sottotitoli, mentre per la versione doppiata bisognerà aspettare un paio di giorni.