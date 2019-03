Il Trono di Spade 8: George Martin commenta le differenze tra finale della serie e dei libri

I fan dell'hit HBO Il trono di spade, tra poche settimane si godranno il gran finale della serie tv, mentre i fan dei romanzi di George R.R. Martin dovranno attendere ancora a lungo; ecco come lo scrittore ha commentato le differenze tra finale dello show e finale letterario.

Il trono di spade si è trasformato in un enorme successo di pubblico diventando un vero e proprio fenomeno culturale, così gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss sono andati avanti, distaccandosi dai romanzi di George R.R. Martin e proseguendo la storia secondo necessità, anche perché per il momento Martin sembra ancora in alto mare con la stesura di The Winds of Winter e A Dream of Spring, ultimi due capitoli delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, da cui Il trono di spade è tratto.

Ecco come Martin ha commentato le differenze tra i due finali: "Sono stati così lento con questi libri. I punti chiave del finale saranno le cose che gli ho detto cinque o sei anni fa. Ma ci saranno anche dei cambiamenti, e ci saranno molte aggiunte".

L'ultimo libro della saga pubblicato da George Martin è La danza dei draghi, del 2011, il cui climax è la morte di Jon Snow pugnalato alla Barriera. La serie, successivamente, ha fatto risorgere il personaggio confermando le teorie secondo cui Jon Snow è un Targaryen e il nipote di Ned Stark, non il suo bastardo.

E' inevitabile che il finale de Il trono di spade abbia un impatto sui romanzi di George Martin, nella serie abbiamo fatto tante nuove scoperte, assistito a morti e alleanze inedite nei romanzi, perciò i fan si chiedono cosa accadrà ai libri quando usciranno e chi conquisterà il Trono.

L'ottava e ultima stagione de Il trono di spade farà ritorno a partire dal 14 aprile su HBO e in Italia su Sky Atlantic, qui potete seguire il countdown all'uscita de Il trono di spade 8. Di recente una serie di infografiche realizzate basandosi sulle scommesse degli spettatori ha svelato chi ha più probabilità di salvarsi alla fine de Il trono di spade e chi di morire.

