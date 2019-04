Il trono di Spade 8: il finale svelato da una playlist di Spotify?

Il trono di Spade 8 arriverà ufficialmente fra 3 giorni ma qualcosa potrebbe aver spoilerato il finale: si tratterebbe di una playlist di Spotify e a dirlo sono gli stessi creatori dello show.

Premettiamo: la playlist, che si chiama Game of Thrones: The End is Coming, è ufficiale e contiene i pezzi che David Benioff e D.B. Weiss hanno ascoltato durante la lavorazione dello show, oppure quei brani che, sempre secondo gli showrunner, meglio esprimono lo spirito delle ultime 6 puntate de Il trono di spade. Come hanno dichiarato in un'intervista con For the Record: "La risposta al finale della serie è nascosta nelle scelte della playlisy, al 100%. Sappiamo che nessuno ci crederà, ma è così".

Il Trono di Spade 8: una foto di Sansa

Naturalmente la caccia all'indizio si è ufficialmente aperta. La playlist in questione è composta da 50 canzoni di artisti come The Doors, Led Zeppelin, Rage Against the Machine, Bob Dylan, System of a Down, Yeah Yeah Yeahs, Prince... Naturalmente tutti i titoli hanno stretta attinenza con i temi dello show, da Sleep Now in the Fire dei Rage Against the Machine, che sembra un chiaro avvertimento per i nemici di Daenerys, a Immigrant Song dei Led Zeppelin, che potrebbe essere un monito per i 7 Regni a unire le forze contro il Re della Notte. A proposito di Estranei: come dovrebbe suonare in questo contesto Seven Nation Army dei White Stripe se non come una vittoria totale dell'esercito dei morti su quello dei vivi? Naturalmente leggere in The End dei Doors il finale più pessimista possibile è solo un gioco per coloro a cui piace vincere facile: la fine di qualcuno è sempre l'inizio di qualcun altro, ma di chi?

Non lo sappiamo, e tutti i modi in cui è possibile "leggere" questa playlist di certo non aiutano molto a capirlo: Sister di Prince fa immediatamente pensare alle sorelle Stark, ma potrebbe anche essere un'invocazione di Jaime alla sorella/amante Cersei. Sempre dalla parte delle sorelle Stark sono moltissimi i brani legati all'immagine del Nord, del freddo e dei lupi, ma, certo, la famiglia è più grande, c'è anche Bran, senza dimenticare Jon Snow, per metà Stark e per metà Targaryen, metà lupo e metà drago, punto di congiunzione tra ghiaccio e fuoco... Insomma, ancora una volta Benioff e Weiss non hanno perso occasione per giocare con l'hype di milioni di fan.

Il Trono di Spade 8: tutti gli spoiler e le anticipazioni

Non resta che attendere l'appuntamento con l'ultima première de Il Trono di Spade, una della serie tv più attese dell'anno, che andrà in onda in tutto il mondo il 14 aprile. In Italia l'ultima stagione dello show sarà trasmessa da Sky Atlantic, sia nella notte tra la domenica e il lunedì sia, in replica il lunedì sera. Per la versione doppiata in italiano bisognerà attendere qualche giorno in più.