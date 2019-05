Il Trono di Spade 8: Emilia Clarke svela cosa vorrebbe da un eventuale remake

Cosa vorrebbe Emilia Clarke da un eventuale remake de Il Trono di Spade 8? L'attrice inglese lo ha svelato commentando la petizione dei fan de Il Trono di Spade che chiede a gran voce di riscrivere l'ultima stagione con nuovi sceneggiatori.

Il Trono di Spade 8: Emilia Clarke nel quinto episodio, The Bells

Non tutte le star della serie HBO hanno accolto positivamente la petizione, ma a Emilia Clarke, la cui performance nei panni di Daenerys è stato uno degli aspetti migliori dell'ottava stagione de Il trono di spade, non sembra particolarmente scandalizzata.

Nel corso di un'intervista al New Yorker, l'attrice ha ammesso di non essere al corrente della petizione, ma non si è tirata indietro quando le è stato chiesto di dare la sua opinione su un eventuale remake:

"Oh mio Dio. Posso parlare solo per il mio personaggio e per le persone con cui interagisco nello show. Mi piacerebbe avere più scene con Missandrei, e poi vorrei davvero avere più scene con Cersei. Aggiungerei più scene con Grey Worm e Missandrei, e mi piacerebbe molto scoprire qualche dettaglio in più della relazione con Cersei. Il genocidio era lì, sapevamo che sarebbe successo. Perciò credo che un maggiore approfondimento e alcune di quelle scene scritte incredibilmente che i ragazzi hanno per i loro personaggi. Credo che sia bello avere dieci minuti in cui due personaggi parlano, è bello. Avrei voluto vederne di più. Ma non sono nella posizione di criticare i geni che hanno scritto otto stagioni piene di cose meravigliose".

Qui trovate la nostra recensione de Il trono di spade 8x06, l'episodio finale della serie HBO.