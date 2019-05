Il Trono di Spade 8: una petizione chiede la realizzazione di una nuova versione dell'ultima stagione

Il Trono di Spade 8 non sembra poter contare sull'approvazione dei fan: oltre 20.000 persone hanno infatti firmato una petizione per chiedere che vengano girati nuovamente gli episodi finali della serie.

L'iniziativa è stata lanciata online dopo la messa in onda dell'episodio The Bells, particolarmente criticato dai fan a causa degli eventi portati in scena.

Nella petizione lanciata sul sito Change.org i fan sostengono che gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss si siano dimostrati incompetenti nel gestire Il trono di spade dal momento in cui non hanno più potuto adattare i romanzi di George R.R. Martin, che non ha ancora ultimato la stesura degli ultimi due libri delle Cronache del ghiaccio e del fuoco. La richiesta sottolinea: "Questa serie merita una stagione finale che abbia un significato".

La quinta puntata - di cui potete leggere la nostra recensione - ha scatenato le reazioni degli spettatori a causa delle azioni compiute da Daenerys che non si è fermata nel momento in cui l'esercito di Cersei si è arreso, decidendo di bruciare l'intera città di Approdo del Re, nonostante la presenza di innumerevoli persone innocenti tra le mura, comprese donne e bambini.

Daenerys si è quindi trasformata in una villain e molti spettatori sostengono che il passaggio non fosse giustificato, nonostante fin dalla prima stagione si mostrasse la complessa personalità della giovane Targaryen, non priva di un suo lato oscuro.

Il Trono di Spade 8, gli ultimi episodi: che cosa dobbiamo aspettarci?

La serie Il trono di spade andrà in onda per l'ultima volta il 19 maggio con la sesta puntata dell'ottava stagione, concludendo così la storia tratta dai romanzi scritti da George R.R. Martin. I fan potrebbero però ricevere presto delle buone notizie da parte della tv via cavo: il pilot del primo dei potenziali show prequel è infatti in fase di realizzazione e non resta che attendere per scoprire se otterrà l'approvazione necessaria a dare il via libera alla realizzazione di una prima stagione!