Il Trono di Spade 8x05: Emilia Clarke svela la sua reazione alla battaglia!

Il Trono di Spade 8x05 ha mostrato un'epica battaglia che si è svolta ad Approdo del Re e ha visto, come prevedibile, entrare in azione Daenerys contro Cersei.

L'attrice Emilia Clarke ha ora condiviso una foto che svela la sua esilarante reazione alle riprese e alla visione della puntata.

Nell'episodio la giovane Targaryen interpretata da Emilia Clarke prende una terribile decisione e le conseguenze sono terribili.

La puntata diretta da Miguel Sapochnik è così ricca di sequenze d'azione e momenti "fiammeggianti", tali da far letteralmente "volare" via la parrucca indossata dall'attrice e richiedere un alto tasso alcolico.

La star dello show ha scritto ironicamente accompagnandone la pubblicazione sui social: "Ecco cosa mi ci è voluto per girare il quinto episodio... ma anche per vederlo! #Cosìsconvolgentechemihafattovoltarevialaparrucca".

Il Trono di Spade si concluderà tra una settimana con la sesta puntata dell'ottava stagione, evento televisivo che terminerà l'adattamento per il piccolo schermo dei romanzi scritti da George R.R. Martin. L'epilogo della storia, considerando in che modo si è concluso il penultimo episodio, si preannuncia sicuramente come ricco di sorprese e momenti drammatici.