Il trono di spade 8 sul canale Sky Atlantic in contemporanea mondiale

Il trono di spade, una scena della stagione con Emilia Clarke e Kit Harington

Il trono di spade 8 è in arrivo sul canale Sky Atlantic che trasmetterà in contemporanea mondiale il primo episodio alle 3 del mattino di lunedì 15 aprile. L'episodio sarà trasmesso in inglese con sottotitoli in italiano, mentre chi vorrà vederli doppiati dovrà armarsi di un po' di pazienza e aspettare una settimana.

Gli episodi de Il trono di spade non saranno solo disponibili su Sky Atlantic, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go, su Sky On Demand e su NOW TV. Il 15 aprile, come abbiamo già accennato, inizierà la messa in onda degli episodi in versione originale sottotitolata, mentre per la versione doppiata de Il Trono di Spade 8 bisognerà aspettare lunedì 22 aprile, alle 21,15.

Il trono di spade, Lena Headey nella stagione 8

Cosa ci aspetta è ancora avvolto nel mistero e negli ultimi mesi gli spoiler su Il Trono di Spade 8 si sono susseguiti senza sosta. La lotta per il possesso di Westeros e dei Sette Regni appare, infatti, sempre più incerta tra gli schieramenti. Da un lato Jon Snow e Daenerys Targaryen, dall'altro Cersei Lannister che non è disposta a perdere per niente al mondo. Mentre su tutti incombe la minaccia degli Estranei che ormai hanno rotto il confine della Barriera e si stanno inoltrando nel Nord verso Grande Inverno, la capitale del reame degli Stark. Il nuovo teaser rilasciato pochi giorni fa, ha messo in luce uno scenario oscuro e di distruzione, che dà sicuramente l'idea del clima generale di questa ultima stagione.