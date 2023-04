Il Signore degli Anelli, addetto agli effetti speciali svela i difetti di Gollum: "Non vedo abbastanza Andy"

Eric Saindon, supervisore degli effetti speciali de Il Signore degli Anelli ha parlato in una recente intervista del personaggio di Gollum e di come il suo CGI non sia all'altezza degli standard degli effetti speciali attuali.

Interpretato da Andy Serkis e realizzato tramite motion capture, Gollum è stato mostrato interamente con tutto il suo corpo ne Il signore degli anelli - Le due torri. In quel periodo, considerando i dettagli e la sua realizzazione a computer, Gollum è diventato un personaggio "venerato" nel mondo del cinema.

Come riportato da ScreenRant, in un episodio di VFX Artists React dal canale YouTube di Corridor Crew, Eric Saindon ha parlato dei problemi che ora vede in Gollum analizzandolo attraverso la trilogia de Il Signore degli Anelli.

Le due torri: un'immagine di Gollum

"Ho molti appunti da fare", ha dichiarato Saidon. "Tornando indietro e guardandolo pensi: 'Le ombre appaiono orribili, la densità delle ombre è sbagliata. Ci sono cose a cui non pensi quando guardi Il Signore degli Anelli. E' come quando guardi Jurassic Park, non pensi ai dinosauri, pensi solo che siano fantastici", prosegue Saidon che si sofferma sui capelli del personaggio e sul suo aspetto.

L'artista ha ammesso: "Guardo il viso e la bocca non funziona più per me, gli angoli della bocca. Non vedo abbastanza Andy [Serkis]".

Nonostante le dichiarazioni di Saidon in merito a Gollum, la cui creazione viene messa a confronto con le tecnologie utilizzate al giorno di oggi, il personaggio resta iconico nell'intera trilogia rispecchiando ciò che Bilbo e Frodo potrebbero diventare se si abbandonassero all'ossessione per l'anello.

In conclusione, il supervisore degli effetti speciali de Il Signore degli Anelli torna su quei dettagli, come i capelli e le ombre, a cui si sarebbe dovuta dare maggiore importanza per renderlo più realistico.

Gollum resta comunque fondamentale ai fini della storia tanto da aver portato alla nascita di un videogioco in cui i giocatori possono prenderne il controllo.