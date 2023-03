Il Signore degli anelli: Gollum, il trailer del videogioco mostra spettacolari paesaggi e scene d'azione

PlayStation ha condiviso l'atteso trailer di The Lord of the Rings: Gollum, il videogioco che racconterà la storia del personaggio portato sul grande schermo da Andy Serkis.

Il video mostra Gollum alle prese con la ricerca del suo tesoro, ovvero l'anello, in vari luoghi della Terra di Mezzo e mentre si trova a Mordor.

Gollum, come rivela il filmato promozionale, incontrerà anche personaggi come Gandalf e dovrà affrontare numerosi pericoli nella sua avventura. Il personaggio si ritroverà alle prese con la lotta tra il bene e il male e tra l'oscurità e la luce.

Il videogioco sarà i vendita dal 25 maggio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, e PC.

Il signore degli anelli: Andy Serkis è stato deriso a lungo per il suo Gollum

I giocatori potranno far correre, camminare e strisciare Gollum, il personaggio interpretato nei film diretti da Peter Jackson dall'attore Andy Serkis, mentre si muove attraverso vari luoghi della saga del Signore degli anelli e affronta molte creature diverse. Gollum, secondo la descrizione ufficiale, sarà alla ricerca dell'unica cosa che considera preziosa e dovrà fare i conti con la sue personalità multiple.

Per sviluppare la storia, Daedalic Days ha coinvolto Damiri Knapheide, un esperto della saga di J.R.R. Tolkien.